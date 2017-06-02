自由廣場》徵召比初選還難？

◎ 李建宏

民進黨選對會拋出二○一八年選舉中，要在全台共計十一個選區裡，擬採取多元開放的方式，直接跳過初選機制，徵召包括身分符合三十五歲以下的青年參選。

隨著二○一四、二○一六兩場重要選戰中，民進黨寫下創黨以來執政最多縣市的紀錄，加上首次「全面執政」榮景，愈來愈多青年願意選擇加入這個政黨，希望透過親身參與的機會，實踐、改變年輕人眼中仍舊存在台灣社會的不公不義。

但是，選對會的此一「妙招」，直接壓縮到前述「十一個選區」中，許多長期戮力服務選民的基層政治工作者。這些廣義上的「助理們」，未必能符合其實嚴苛的「三十五歲」以下青年限制，當然，他們也不盡然害怕參與初選；只是，當此一徵召機制確立，就硬生生在各個選區中，少了一個寶貴的提名席次，他們當然擔憂。

以台中市「中西區」選區為例，市議員應選席次為三席，無論再怎麼大膽操作，至多也只會提名兩個席次；若是其中一席為「徵召青年」席次，換言之，其他包括現任議員欲競選連任，仍然必須和其他黨內有志參選者進行廝殺，爭取最後一個席次的提名。這樣的殘忍，也難怪引發基層反彈，遲遲無法達成共識。

照道理，任何有志參政的三十五歲以下青年，看到這樣得天獨厚的保護機制，應當樂觀其成、拍手叫好；但環顧現實中的政治殘酷，任何一個透過這樣方式遴選出的候選人，先天上已將所有黨內地方政治勢力得罪光。這些先進、前輩在最後無法登上舞台、黯然失色之際，誰會相信那依舊會是一股同黨一心、無私奉獻的安定力量？

擴大青年參與政治，是一條絕對必須走的正確道路，黨內高層當有更好的智慧，去找到栽培青年的最佳方法。或許，如何拉近一般青年與「政二代」的差距？以及是否用此標準，挹注資源讓年輕人投入「艱困選區」？將會更令人期待。（作者為國立交通大學客家文化學院碩士生）