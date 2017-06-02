社論》感念終身奉獻台灣的義人

來台奉獻五十年的丁松筠神父，31日因心臟病突發過世，享壽七十五歲，1日在光啟社舉行的追思會，緬懷他對台灣這塊土地的熱愛。（記者簡榮豐攝）

天主教耶穌會神父丁松筠（George Martinson）週三去世。這位以「傑瑞叔叔」（Uncle Jerry）為人熟知的傳教士，照顧弱勢，推廣教育，服務社會，奉獻台灣五十年。政府原訂昨天發國民身分證給他，祝福他成為「正港」台灣人；如今他一如所願，為這塊土地及人民鞠躬盡瘁。

回顧台灣近代史，遠渡重洋而來的外國人士，長年或終身奉獻台灣，把自己當台灣人，丁松筠是一範例。這些外國人士，濟弱扶傾，從事教育啟蒙、行醫治病，探索並記錄台灣人文與自然景觀，向世人介紹美麗之島，且在從威權專制邁向民主人權之路，伸出援手，義助台灣人民。他們之中，有許多人是傳教士，但也有只是路見不平，挺身而出，為普世價值而奮戰的公義之士。

以傳教士為例，馬偕（George Leslie Mackay）是終身奉獻台灣的典範。他從加拿大來到福爾摩沙，十九世紀七○年代起，為人民拔牙診治、創設醫館、建立教堂、興辦學校、關懷弱勢、深入原住民部落，最終成為台灣女婿，且長眠於斯土。馬偕服事台灣三十年，把台灣當他的家鄉，留有一台語詩文，道出以台灣為「最後的住家」的動人情懷：「我衷心所愛的台灣啊！我把有生之年全獻給妳。」也樹立了「寧願燒盡，不願朽壞」典型。

蘇格蘭人巴克禮（Thomas Barclay）是另一典型。他從事翻譯及教育工作，創辦台灣第一份報紙「台灣府城教會公報」，成立台南神學院。一八九五年台灣割讓日本後，巴克禮應台灣府城（台南）仕紳請託，與日軍斡旋，和平入城，居民免於戰禍。他奉獻台灣一甲子，終老於斯，人們感念，台南市區今有公園和道路以巴克禮為名。

同樣令人感佩、也來自蘇格蘭的蘭大衛（David Landsborough）、蘭大弼（David Landsborough Ⅳ）父子。蘭大衛在彰化行醫傳道四十年，創彰化基督教醫院，有「南門媽祖宮，西門蘭醫生」美名。繼承父志的蘭大弼自稱「台灣囝仔」，去世時留下「台灣」二字，以台語說「要照顧艱苦人」。

奉獻台灣不分教派。天主教靈醫會在蘭陽平原、澎湖設立「阿兜仔病院」，讓窮人「看病不要錢、領藥不收費」；一群來自南歐的傳教士長年服務台灣，不領薪水，不求回報，五、六十年後埋骨台灣，化做台灣魂。戰後來自瑞士的白冷會，在台灣後山創立公東高工、聖母醫院和殘障人士教養院，神父們在窮鄉僻壤，默默服務最需要扶持的台灣人。最近，公東高工有五十七年歷史的公東教堂，在世界文化遺產基金會網頁票選中，於現代特色建築中榮獲世界第一，也點亮了台灣。

外國義人貢獻台灣不只行醫、教育、文化，身分也不限神職人士。梅心怡（Lynn Miles）是以行動關切台灣人權的鬥士。他早年從美國來台灣學中文，看穿黨國威權統治的醜惡面目，挺身義助政治犯，被迫離境，轉往日本。他不改其志，建立台灣人權國際救援網路，把台灣政治犯資訊曝光，突破當局迫害人權又封鎖消息的雙重惡行，產生外部壓力；從一九七○年代起，無案不與。總是情義相挺的梅心怡，列入黑名單二十五年，一九九六年才重回台灣，長年定居，繼續關注人權民主，台灣心一生不渝；「一定要保護台灣人民，不要讓人民受傷害」，是他兩年前的臨終遺言。

對這些外國義人，有如台灣俗話所說「食果子，拜樹頭；食米飯，拜田頭」，我們不能不心懷感恩，並把外國義人的偉大精神，發揚光大。羅馬時代哲學家西賽羅（Cicero）曾說︰「感恩不僅是最崇高的美德，也是所有美德之源。」個人如此，整體亦然；一個知所感恩的國家社會，並以行動加以實踐，必能不斷提升境界，創造先進的文化與文明。