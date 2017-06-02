TOP
自由談》不要被中國嚇破膽
2017-06-02 06:00
前天有一宗判決引起公憤。
歹徒性侵小六女童並摀住她口鼻，從她有呼吸性侵到她斷氣，從強姦演變成姦屍，卻只判無期徒刑；因為法官認為被告殺人「非出於直接故意」。
對於惡性重大、手段殘忍、殺害兒童的兇手，法官常竭盡所能，幫惡棍找出一線生機。
相反的，對於台灣意識濃烈的從政者，法官、檢察官常搜枯索腸，窮極一切入人於罪，縱使違背程序正義，不符常情義理，也在所不惜。
難怪人民對檢察官和法官的不信任度，常常超過八成。
人民對公部門，心中自有一把尺。
譬如警察，民調總居前茅，因為在人民需要時，警察常能適時出現。去年七月的台鐵爆炸案、一銀盜領案，人心惶惶之際，警察一一偵破，成為去年五二○之後的亮點。
上個月，海巡署攔截漁船，破獲台灣史上最大的海洛因走私案，則為今年五二○之後的執政氛圍注入強心針。
可見為政沒什麼高深學問，把事情做好，就能得民心。
也可見官大未必學問大，倘若只憑書生之見，專事閉門造車，大官反而容易闖大禍；一例一休，就是教訓。
瑞士洛桑管理學院公布二○一七年全球競爭力，台灣排名第十四。至於前五強，除了美國之外，香港、瑞士、新加坡、荷蘭，這四強的人口都不如台灣，前三強的總人口甚至比台灣少兩百多萬。
可見競爭力不是比人口，而是比人才，台灣毋須妄自菲薄。
至於傾全力搞一帶一路的中國，排名還在台灣之後。
台灣人明明可以抬頭挺胸，卻常過度謹小慎微，這是被中國長期恐嚇壓迫，加上國內親共統派搖旗吶喊所致。
但世界不是只有中國，管他幾帶幾路，今天起，把眼光和行動轉向其他國家，台灣的舞台會更寬廣。（莊榮宏）
- 自由開講》一位醫師看恐龍法官
- 自由廣場》奇怪的終身職
- 海巡署台南岸巡51、52大隊 合併為第11岸巡總隊
- 立院三讀 海巡署岸、艦人員將可流通
- 淘汰恐龍法官與檢察官 司改分組會議3/8日討論
- 「恐龍法官」引眾怒 司改會籲民眾加入改革
相關文章