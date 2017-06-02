自由談》不要被中國嚇破膽

前天有一宗判決引起公憤。

歹徒性侵小六女童並摀住她口鼻，從她有呼吸性侵到她斷氣，從強姦演變成姦屍，卻只判無期徒刑；因為法官認為被告殺人「非出於直接故意」。

對於惡性重大、手段殘忍、殺害兒童的兇手，法官常竭盡所能，幫惡棍找出一線生機。

相反的，對於台灣意識濃烈的從政者，法官、檢察官常搜枯索腸，窮極一切入人於罪，縱使違背程序正義，不符常情義理，也在所不惜。

難怪人民對檢察官和法官的不信任度，常常超過八成。

人民對公部門，心中自有一把尺。

譬如警察，民調總居前茅，因為在人民需要時，警察常能適時出現。去年七月的台鐵爆炸案、一銀盜領案，人心惶惶之際，警察一一偵破，成為去年五二○之後的亮點。

上個月，海巡署攔截漁船，破獲台灣史上最大的海洛因走私案，則為今年五二○之後的執政氛圍注入強心針。

可見為政沒什麼高深學問，把事情做好，就能得民心。

也可見官大未必學問大，倘若只憑書生之見，專事閉門造車，大官反而容易闖大禍；一例一休，就是教訓。

瑞士洛桑管理學院公布二○一七年全球競爭力，台灣排名第十四。至於前五強，除了美國之外，香港、瑞士、新加坡、荷蘭，這四強的人口都不如台灣，前三強的總人口甚至比台灣少兩百多萬。

可見競爭力不是比人口，而是比人才，台灣毋須妄自菲薄。

至於傾全力搞一帶一路的中國，排名還在台灣之後。

台灣人明明可以抬頭挺胸，卻常過度謹小慎微，這是被中國長期恐嚇壓迫，加上國內親共統派搖旗吶喊所致。

但世界不是只有中國，管他幾帶幾路，今天起，把眼光和行動轉向其他國家，台灣的舞台會更寬廣。（莊榮宏）