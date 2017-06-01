自由廣場》1元預算吸引28.6元投資

誰還說綠能建設不夠「前瞻」？

◎ 許建志

蔡政府所推動的前瞻基礎建設計畫總預算高達8800多億，計畫下分五大建設項目，其中預算最高的項目為軌道建設達4200億，最少的則是243億的綠能建設，由於2個項目的預算相差近18倍，因此綠能建設的討論自然少於軌道建設或是其他3個項目，雖然如此，筆者認為綠能建設項目是整個前瞻基礎建設計畫中最不容被忽視的一項建設計畫。

目前全球正面臨能源轉型的時代，世界各國都積極發展綠色能源，當某國成功開發出有效且能替代現所使用的能源後，不僅可以提供自己的國家使用，更可以將其綠能生產技術輸出給其他國家來賺取利益，這都顯示出綠能建設對於一個國家的前瞻性與重要性。

在前瞻計畫中，綠能建設包含了智慧節能、太陽光電、風力發電及沙崙綠能科學城研發中心的強化與建置，同時，主管機關經濟部也設訂目標來提升再生能源的發電配比，依照新的目標，再生能源發電配比將會自2016年的4.8%到2020年完成環境建構提升到9%，最後到2025年再生能源發電配比達到20%。

這個目標看似天馬行空，不過觀察前瞻計畫推出後所引發的投資情況，儘管現階段前瞻計畫預算仍尚未正式通過，但以國內外技術與資金踴躍投資綠能建設的情況來評估，經濟部所訂定的發電配比是有機會達成的目標。

以風力發電為例，能源局預計2025年時，離岸風電供應目標要達到3GW(10億瓦)，並配合前瞻計畫，開放了彰化36塊潛力場址供開發商申請，目前已有22案提出申請，其中包含了國內外的廠商，外商主要來自加拿大、新加坡、丹麥、德國及澳洲等，累積裝置容量預估可達10GW，並可以帶來新台幣將近4800億元的投資，雖然環評還沒通過，但光以目前的申請狀況就值得讓人期待。

其中值得一提的是，來自丹麥的哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners，CIP)，準備接下彰化三座離岸風場100%的開發權，並與台廠永傳、台船合作，CIP也提供台船歐洲的風機供應商名單，並促使台船與歐洲供應商簽署MOU為未來技術移轉及離岸風機的運轉維護作準備，這項開發計畫也將創造出上千個工作機會。

CIP在歐洲已經有過18個離岸風場開發的經驗，台灣是CIP在亞洲的第一個據點，台廠能借重具有相當經驗的團隊在風力發電的建設上合作，並藉著這個合作取得開發後的運轉維護權與技術轉移，對於未來離岸風機生產技術的國產化打下了很好的基礎。

除了風力發電相關的建設開發以外，智慧節能、太陽光電以及沙崙綠能科學城研發中心三項開發計畫合計預估可以帶動約9500億的民間投資，再加上風力電電建設開發後所帶來的4800億投資，整個綠能建設項目總計可以吸引約新台幣1.4兆的投資金額，若比對綠能建設在前瞻計畫的特別預算243.2億加政府年度預算256億共計499.2億的預算，換算下來等於政府花1塊錢的預算可以吸引到28.6塊的投資，再加上開發期間與完工後所創造的工作機會，以及台廠與國際團隊合作時所得到的技術移轉與國外的相關營運經驗，誰說綠能建設是亂花錢？誰說綠能建設不夠前瞻？（作者任職綠能產業，軟體工程師）