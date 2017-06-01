自由廣場》還給海洋研究船隊一個公平安全的環境

◎ 廖念漢

因親人去年意外往生，遂辭去兼任教職，應聘於中山大學海研三號的大廚，藉由忙碌沖淡思愁。與船上及海科大助理人員聊天，對研究船的人文環境有了初步了解，僅提出個人淺見，俾供相關單位參考策進。

研究船大致分為航海、輪機以及探測等三個部門，均由船長統籌指揮與管理。所有甲板及輪機部門人員皆須通過「河海人員特考」及格，並取得交通部核發之「船員適任證書」，連大廚亦須具備丙證及四小證始可任職。

今基於「薪資須與學歷專業成正比」之原則，本船探測部門實有檢討空間。僅以電子技正論，其自八十三年以某私立工專電子科之學歷迄今，無再自我進修專業之學歷（基本電腦操作生疏），更離譜的是沒有國考相關電子技正資格（而探測技正之學歷與台大海研一號亦形成天壤之別）。

再者，本船電子儀器每年固定送美國原廠維修，如有故障，就私下委請台大「貴儀中心」來船修理（參數調整即可），數十年如一日。是以造成其為本船學歷最低，但薪資卻僅次於船長之現象（其岸薪為七萬六千五百元，加上出海加給超過十萬元以上，相當於大學教授的薪資）。

揆諸台灣目前三艘研究船，探測部門之任用標準不一，且《管理使用要點》亦未適時修訂（台大七十五年訂頒至今），致學歷參差不齊，是以教育部、科技部是否連同年底下水之《勵進號》統一併入檢討，俾訂頒一公正之任用規定（含薪資結構）？

再論專聘與委外制。猶記海研五號翻覆時，國立海大校長張清風曾直言：「船長及船員不是清潔工！」基此，船員如為「專聘」，則所須之人力配額，應多於現有人力之安排，方能克服當前船員因休假所須之人力調度。

如採「委外」，雖可避免人員管理及節約經費，但船員操作之熟悉度及緊急應變能力，當不及專聘人員來得嫻熟。上述兩制皆有利弊。如經費許可，基於航行安全及研究品質，專聘當為首選。

欣聞海研一至三號將汰舊換新，二年完成建造之際，藉此懇請相關單位在船員任用上，務須以「專業及證照」為首要條件，杜絕一切關說及「黑箱作業」，俾還給海洋科學研究之莘莘學子一個公平競爭的機會。

（作者曾任海研三號大廚、國防部軍事監獄政戰主任）