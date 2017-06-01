自由廣場》「鬧場」真相

◎ 趙興鵬

上個月十四日，中國國民黨黨主席大選後的第一次中常會，有好友邀我一起參加給洪秀柱獻花，送溫暖，雖然我是國民黨員，但與洪秀柱並沒有特別交情或近距離接觸過，頂多在電視上看過她接受訪問，基於朋友交情，我準時在中常會開會前到中央黨部。

中常會下午兩點開，現場送花的人約二十幾位柱粉，都在等洪秀柱經過時，由事先選好的兩位美女送上，但左等右等，直到下午三點多仍不見洪主席進會場。到快四點看見有少許人已陸續出場，我與好友又不便進入詢問，萬一還在開會就有失禮貌，此時有一梳高聳飛機頭、西裝筆挺的男士開門出來，此人我認得出是黨主席選舉結束公布當選人之夜，媒體拍的照片中他緊挨著吳敦義，應該是中常委，即刻走過去說明來意，想請教主席在不在？沒想到他一聽到洪秀柱的名字，一臉不悅，然後大手一揮，跟我進來。太感謝了！

當大夥兒二十幾人魚貫而入，沒想到才進入會議室，只見飛機頭對著正在收線、還沒走的記者們大叫：「那批鬧場的人又來了！」頓時我傻住了！我沒鬧場，我是第一次來。趕緊向記者們辯解：「是他要我們進來的啊！」想把飛機頭留下說清楚，但他一溜煙地從後門逃了，留下一臉錯愕的大家，也不過一秒鐘吧！我們這些獻花的人立即明白發生什麼事，我們被利用了！一群人中有男士氣得拍桌大罵三字經，但又如何？拍桌大罵只會引來更多記者攝影機，讓大家更是跳到黃河也洗不清。

事後住中部的朋友看到現場連線報導打電話來說，記者現場轉播，下的標題是洪秀柱未主持中常會，柱粉大鬧會場。我聽到這消息時，啞巴吃黃連只能心裡難過，難道這就是所謂國民黨團結？如此團結，會不會讓黨員捏把冷汗？（作者為國民黨基層黨員，前聯勤留守署政戰部主任）