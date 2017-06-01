社論》勇敢向國際「搶人才」

與鄰近主要各國比較，稍有國際都會生活經驗者應會發現，台灣的大城市，不論是生活環境、人員流動、甚至市容景觀的國際友善度，距離世界指標，實在有待奮進。（記者王藝菘攝）

立法院經濟委員會昨天開始審查「外國專業人才延攬及僱用法」草案，這次立法的目的，在擴大吸引國際專才來台工作與生活，協助企業國際化布局，帶動產業與技術的提升，促進經濟轉型，進而也創造國人的就業機會；其重要性，必須從台灣人口變遷的角度，見林見樹，也就是「搶人才」的審查標準，來豐富其周延性，切勿以單一褊狹的「搶工作」視線，阻礙了台灣進步開放的步伐。

台灣人口老化與生育下降問題的嚴重性，早已是國安問題；而長期以來的經濟不振，很大的原因與產業轉型不夠成功有關係，而供需失調，導致薪資不漲、人才外流，很難形成正循環。在這樣的雙重衝擊影響之下，想辦法引入國外的高專、年輕人力，以填補國內的人才及技術缺口，就成為必要的手段。

如果對照勞動部在二○一六年底的最新調查，外國專業人員有效聘僱許可為三一○二五人次，其中男性占七十七．八％，女性占二十二．二％；年齡主要集中在二十五到四十四歲的青壯階層（占六成七）；教育程度以大專占最多（六成二）。申請的工作類別，也以「專門性或技術性工作」最多（占五十七．六％）。若以國籍區分，日本籍最多（八五七五人次，占二十七 ．六％），其次為美國籍（五二五一人次，占十六．九％），馬來西亞籍第三（二六八四人次，占八．七％）。這個自然的分布，反映了國內的主要需求。

在這個原本的基礎上，外國專業人才的延攬與僱用，若能針對性地提出人才進入的誘因與方便，就可有步驟、有配套地推動產業朝高科技、高附加價值方向進階。以最近引起討論的：是否可允許外國人先進來、再找工作，找工作時間可達一年，以及是否應開放讓外國學生以及畢業兩年內的新鮮人，只要符合技術性與專業領域，即可來台實習一年到二年，且港澳居民比照為例，反對意見大致包括尋職時間太久、實習制度過度浮濫、架空薪資門檻、不受基本工資約束等等。

事實上，未來的外國專才「尋職簽證」，來台前的聘僱薪資須達四七九七一元，無工作經驗者，須畢業自全球五○○大的大學院校；「實習簽證」需要實習單位事先研提實習計畫，並經目的事業主管機關同意；至於「假實習、真工作」，大可透過各種檢討與稽核的配套來避免。當台灣立意走出鎖國與邊陲，亟待外來多元元素刺激的此刻，對於願意來到台灣工作與學習的國際年輕專業人才，不僅不應該以洪水猛獸視之，其限制條件甚至應該更為彈性才對。

其實，若從保障本國勞工勞動條件的角度來看，與其拿放大鏡檢視國際白領的進入，不如多去關心國際藍領的引入程序，是否會造成替代性過高的問題。技術層次較高的國際白領，不僅可以在台灣土地上貢獻專業能力，增加消費，增進與本國白領的合作交流，還能提升企業競爭力，進而帶動本國勞工的工作機會。若制度設計得當，可以構成相輔相成的效果。何況在台灣人才大量外流或被挖角到國外工作的沉重現況下，要維持台灣本土的人力資源，當然就得打開大門，向世界搶才，豈有任令人才「只出不入」的惡化？這是一個再淺顯不過的道理。

與鄰近主要各國比較，稍有國際都會生活經驗者應會發現，台灣的大城市，不論是生活環境、人員流動、甚至市容景觀的國際友善度，距離世界指標，實在有待奮進。當軟硬體設施遲遲無法以效率及魄力急起直追，若還在積極延攬外國白領的幅度上井蛙窺天、閉關自守，這樣的立法品質，絕不符合台灣的國家利益。國會多數黨成員在這個議題上，應該扮演好進步者的角色。