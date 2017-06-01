自由談》消失中的台灣

明明是台灣辦的馬拉松大賽，為什麼看板字條上全都是簡體字？

明明是台灣警察，何以辨識符號全都不見了？制服上用「Police」的布條遮住了階級，警車全面噴漆遮掉警徽，警察局裡更不可能出現國旗了。

這部電影名叫《神秘家族》，只因為台灣演員佔了半數以上，就視同國片在台上映，然而全片只剩女主角林依晨原音演出，其他人都另外找人配上了北京腔。

《神秘家族》讓人看得渾身不自在的關鍵就在於全片徹頭徹尾「去台灣化」，亦即雖然電影主要場景全是在台灣拍的，只因為金主是福建恆業影業公司，老闆要讓台灣「消失」，台灣真的就這樣不見了。

多年前中國就已悄悄蠶食台灣，《痞子英雄》為了中國市場就把高雄市改成了海港城，《志氣》中的啦啦隊在台灣比賽時會大喊：「中華台北加油！」蔡康永執導的《吃吃的愛》裡考驗小Ｓ的繞口令，就用著黑板上大剌剌的簡體字進行教學……這些都是「微不足道」的細節，卻可以讓觀眾「習慣」成自然，一點一滴忘記台灣的名字和符號。九七之後，中國陸續用市場和資金來改變香港電影，逐步奪走了港片的精氣神，香江黃金盛世就這樣死了！

戴立忍事件後，中國影人並未減少來台灣拍片，但都要求台灣工作人員簽署不反中國的保證書，嘴巴上說只是應付上級，卻有一隻看不見的手就這樣掐住你的脖子，讓你不敢再有異見，不能再做自己。

昨天猝逝的丁松筠神父，獲悉自己可以拿到中華民國身分證時，不忘說：「謝謝台灣當我是一家人！」現實人生中，是誰，不讓台灣人做台灣人呢？（藍祖蔚）