自由廣場》台灣糖尿病照護「不及格」的改革契機

◎ 杜思德、陳榮福

最近刺絡針（The Lancet）雜誌發表全球各國的健康保健品質指標評比，其中，全世界糖尿病照護品質比較，台灣遠比日本及新加坡差，甚至得分低於南韓，只獲得一個不及格的58分。這個評比結果，無疑對我們引為自豪的糖尿病衛教制度和糖尿病共照網推動，形成一個極大的挑戰。

國內的研究結論顯示，經由照護團隊結構式的糖尿病管理，可以減少糖尿病病人相關的併發症及死亡率，且成效顯著。

黃建寧教授發表在Am J Med 2015:128:977-985的文章告訴我們，參加糖尿病共照網的病人，不管在心血管疾病或者中風發生率及各種死因，均比未加入共照網的病人減少將近14%到22%。

台大曾慶孝教授發表在2014年Diabetes Care及2016 PLOS ONE 對同一組病人做第7年及第17年的隨訪分析發現：其實不論男性或女性，在這10年的追蹤下，60歲以內病人死亡率均有減少，甚至相加起來在60歲以下的患者死亡率是10.9%，遠低於IDF-WPR（國際糖尿病聯盟西太平洋區）的數據是50.3%。各位都知道60歲以下的病人，是這個社會的精英份子，使其糖尿病及併發症獲得良好照護品質，避免其過早死亡，對社會經濟有非常大的效益。台灣過去10年所做的糖尿病照護的努力，其實有效地減少這一族群的死亡率。

不過，刺絡針雜誌刊載的相關內容仍提醒我們，國內的糖尿病照護仍有值得檢討的空間。

以過去國衛院許志成教授的研究顯示，台灣現在所有的糖尿病人加入共照網照顧的比例，整體不會超過35%，也就是說有將近七成的病人，雖然在醫院看診拿藥，但他並沒有受到完整糖尿病照護相關的疾病衛教、飲食衛教、生活型態管理及相關該做的併發症篩檢預防。這一區塊雖然經由國民健康署及糖尿病衛教學會的持續努力，但是每年增加收案進入糖尿病共照護的病人比例仍然非常有限。

針對刺絡針雜誌醫療評比，台灣的糖尿病品質數值在全球排行低下，國內應該有相對應的品質提升措施，以謀求改善。

我們建議，要把醫院中所有糖尿病病人加入糖尿病共照網照護的比例，加入成為醫院評鑑的一項指標，唯有如此才能獲得相關醫院的重視，也不枉費過去糖尿病衛教學會所培育出來的合格認證衛教護理師將近4800多位的照護大軍，讓他們有充分發揮的空間，為糖尿病人的疾病照護管理，做出更好的貢獻。

其二，目前的糖尿病品質支付標準，是不分個案疾病的嚴重程度，一律一年給付1800元，事實上我們看到有些共病非常多的病人，以現在的品質支付及管理照護服務設計，其實並沒辦法有效地做足夠的疾病管理，所以未來我們希望能夠針對相關共病症多及藥物處置較複雜的個案，能夠提高衛教經費，經由政策引導照護團隊及病人，更專注有效地幫助控制不良的個案，減少其死亡率及併發症。從醫療經濟的角度，只要將控制欠佳及病情最嚴重的病人比例，調降三分之一，便可減少20％糖尿病醫療費用總支出。

過去台灣的醫療以高CP值自豪，但好的醫療品質必須有相對的成本做支撐，現在，提高困難處理個案的給付額度，以促進疾病有效管理照護的時候到了；要怎麼收穫，先那麼栽，這次刺絡針雜誌的評比結果，希望能帶給台灣糖尿病照護另外一個改革的新契機。

（作者為醫師，糖尿病衛教學會理事長、監事）