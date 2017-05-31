自由廣場》買童案看農村嚴重缺工

◎ 張國輝

報載，外交部與移民署合作，查獲國內最大宗兒童販運案，共有十一位越籍童工，這些越籍兒童分別在南投、嘉義及雲林從事採茶、種田、美髮等工作。

由於查緝人口販運是依據「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關於預防、禁止和懲治販運人口，特別是婦女和兒童行為的補充議定書」，其中將十八歲以下被販運者均視為兒童。

近年我國農村缺工的情況十分嚴重，雖然屢聞開放農事外勞的呼籲，但農政單位一直不敢採納，從這次被查獲的十一位越籍兒童中，從事採茶與種田者佔多數，顯見在農村，農民對勞力的需求已到了飢不擇食的地步。

農村的問題不僅是缺工，農業機械化也遭遇瓶頸，筆者一位從事代耕的親戚，年前從墨西哥進口一輛兩百多萬元的耕耘機，我才驚訝於墨西哥在農業機械的進步。長期以來，我國的農業機械沒有自己的品牌，農機廠都與日商關係密切，日本有新的農機，台灣才會有，雖然台灣已進入精密機械的時代，甚至有些產業，機器人已取代了人工，但台灣農村勞動力仍無法被機械替代，是政府吝於對農業的投資以改善農業環境，致農村缺工情形日益嚴重，能上場的除了老農夫和老農婦外，連販運來的兒童也出現在缺工的農業場域中。

農村除了缺工外，農地非農用所致的污染、違建等問題，還有產銷失衡衝擊市場秩序。筆者認為，我國農業問題已嚴重到非召開一次全國性農業會議來徹底了解與解決不可的地步。

（作者曾任台中市政府社會處長、市議員）