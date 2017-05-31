自由廣場》屏東的椰子樹與觀光

◎ 張月環

日前媒體報導，屏東林管處以椰子樹屬淺根，不利水土涵養為理由，砍新埤鄉六百多棵椰子樹，但因鄉民訴諸對椰子樹的感情，遂停止挖除其餘椰子樹。

椰子樹為熱帶象徵之一，也是台灣南部的植物指標之一，雖屬淺根，但枝葉稀疏，所以抗風性不差。如果好好修剪，則「椰林大道」亦可為觀光賣點。

隨著網路的發達，觀光旅遊成為世界性且強調地方性特色的一個產業，不再侷限於山水風光、文物古蹟，而是朝多元擴展。以日本為例，除了擁有四季分明的景色、古蹟、溫泉，目前吸引年輕人往日本鄉下朝聖的，竟是動漫的原創地（含作者），或是網路遊戲中歷史人物的所在地。前者如「柯南」、「你的名字」，後者如「片倉小十郎」（1557-1615），一些小地方因媒體報導（或臉書、LINE）而湧入年輕觀光客。去年，日本明訂二○二○年外國觀光客目標四千萬人，二○三○年目標則是六千萬人。他們深信觀光旅遊的「賣點」是可以創造、開發的。

回頭看台灣。記得二○○七年三月，應屏東縣政府之邀，有九位日本作家及攝影家進駐屏東縣兩個月為其創作，其中有位葭原旅遊作家，他就建議廣種椰子樹塑造屏東特色，畢竟對日本人來說，椰子樹是很稀奇的，有著異國風情的氛圍。

台灣與日本都是島國，沒有什麼資源，但是日本能創造、發展旅遊為「觀光立國」，台灣亦可以本身特色發展觀光。除了飲食文化外，如何利用大自然給予的優勢（如南部的大太陽、椰子樹）再創造、開發觀光產業，相信隨著前瞻計畫下的鐵路交通網發達可期，台灣觀光旅遊一定有無限的潛力。

（作者為國立屏東大學副教授）