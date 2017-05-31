自由廣場》〈林保華專欄〉川普通俄門與全球戰略變局

美國總統川普與俄羅斯的一些不太恰當關係正在接受調查，之前他的國安顧問弗林被踢爆，於去年底歐巴馬政府對俄國實施制裁之際，與俄羅斯大使基斯利亞克多次通話，討論制裁內容，弗林還要俄方勿對制裁過度反應，靜待川普上任後再檢討。為此，弗林被迫辭職，身兼白宮高級顧問的川普女婿庫希納，做為主要關係人也被調查。川普很執著，繼續向俄羅斯大使洩漏友邦提供有關ＩＳ的反恐機密。而為了阻止調查，川普還一怒炒了ＦＢＩ局長柯米。

川普的通俄門，讓我想起一九七一年美國總統尼克森指派時任總統國家安全事務助理季辛吉秘密訪問中國，導致尼克森訪問中國而出現中美關係大逆轉。

這兩件事當然有些區別，最主要的區別是，尼克森是總統任內才推行「通中」政策，而川普在選舉期間就在「通俄」。然而，如果不是川普的手法粗糙，從聯中抗俄到聯俄抗中，卻是美國目前的戰略需要。關鍵是，川普有無從通俄獲得個人與家族的利益。

二戰後的冷戰，讓不少美國人把蘇聯當作主要敵人，觀念至今不變，尤其美國的歐洲盟國，把俄羅斯當作他們國家安全的主要威脅。偏偏俄羅斯總統普廷出身特務系統，帶有當年蘇聯赤色帝國的霸道。

然而從全球戰略來看，西方民主國家的主要敵人已經是中國，而不是俄羅斯。因中國的經濟實力遠遠大於俄羅斯，軍事實力也迅速趕上。俄羅斯的目標還僅僅想保住當年勢力範圍，而習近平的中國夢卻是全球的「天朝」。

蘇聯與俄羅斯，從當年的莫洛托夫到現在的駐聯合國代表，在安理會常常行使否決權，因此被西方國家視為「敵人」；中國則慣用「棄權」來欺騙西方國家，陽奉陰違、口蜜腹劍，反而被視為朋友。

俄中的不同表現，是因為文化背景的不同。俄羅斯與歐美國家是類似的文化背景，只是俄羅斯較他們落後，長時間停留在農奴制階段，因此被歐美國家瞧不起。然而，他們古典文學藝術作品中的人文情懷，在中國難於找到。被視為中國偉大文學作品的《三國演義》、《水滸》、《紅樓夢》與《西遊記》，充滿人與人之間的權謀算計，哪裡找得到托爾斯泰與柴可夫斯基？

目前俄羅斯處於專制帝國崩潰後的半民主階段，中國則是倒退向軍事法西斯帝國，成為全球的主要戰爭根源。川普如果能夠更細緻地處理通俄門，未嘗不是給全球帶來戰略變局的重要步驟。反而中國正在全球布局它的第五縱隊與收買各界人士，如果美國政界還有維護自身利益的通中門，那才是對美國國家安全的最大威脅。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）