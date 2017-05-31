自由廣場》從F-35、濱海決勝評漢光演習

先射箭再畫靶積習未改 「新軍事戰略」原地踏步

◎ 呂禮詩

國軍年度最重要的「漢光演習」，今年首次在一個月之內，完成了「兵棋推演」及「實兵演練」兩個階段。見諸於媒體的報導中，提出了一些新的裝備需求、丟出了許多不同於以往的概念，但伴隨著新需求與新概念，出現了更多難解的新問題。

首先是兵推中F-35的橫空出世。去年底成立的「航空科技研究發展中心」，本著眼於「國機國造」的督管及「下一代戰機」概念設計和研發作業，國防部長也在年初媒體餐敘時對國人承諾要研發「具備短場起降、雷達匿蹤功能」的下一代戰機；而三月所公布的「四年期國防總檢討」（ＱＤＲ），甚至以「國防產業」專章強調「國防自主」的重要性。但才一個月不到，部長在立法院面對立委質詢、總統接受路透專訪時，不約而同地先提到了F-35的需求，還進一步成為漢光兵棋推演的想定，其間的轉折頗耐人尋味。

其次是戰法上以「濱海決勝」，取代以往的「灘岸決勝」。解放軍071型兩棲船塢登陸艦（landing platform dock, LPD）自二○○七年加入戰鬥序列，截至目前為止，已在南部戰區部署了三艘、在東部戰區部署了一艘，且尚有兩艘正在建造中；登陸載具不但已有構型酷似美國「氣墊登陸艇」（Landing Craft Air Cushion , LCAC）的726型登陸艇，並於二○一三年起陸續自烏克蘭引進「歐洲野牛」（Zubr）級氣墊登陸艇。解放軍從運輸平台到登陸載具，早已具有「超地平線登陸」的能力，以往的漢光演習亦曾多次演練；既然灘岸決勝已經過時，兵推前在立院保證一三八○公里的拒敵能力，又是如何而來？

民進黨在野時所擬具之《國防政策藍皮書》第五號報告「二○二五年中國對台軍事威脅評估」，不但分析對岸各式導彈精準度及多元化所造成的威脅，到解放軍防空能力及第五代戰機服役對國軍嚇阻能力的影響，與解放軍水面、水下與海軍航空兵對台灣的壓制；且在第九號報告「二○二五年台灣軍事防衛能量」中提出相對因應之道。若能將文字轉化為想定設計，進行兵棋推演與實兵驗證，雖然不比反封鎖作戰或反登陸作戰火光四射、震耳欲聾的聲光效果來得精采，但其對台澎防衛作戰計畫及現階段建軍備戰所進行的檢討，方具有確保台海軍事平衡的參考價值。

深究「四年期國防總檢討」，雖然章節編排上與以往不同，戰略指導也從過去的「有效嚇阻」改為「重層嚇阻」；但盱衡此次漢光演習，無論是兵棋推演對於戰具所提出的需求，或是實兵驗證對於戰法所訴求的改變，國防部高層早就心有定見，兵推和實兵只是過場而已。還記得蔡總統出席三軍五校院聯合畢業典禮時指出：國軍要改革表面工夫、人力浪費、欠缺效率的制度與文化，並期待以「新軍事戰略」確認方向、改變文化；如今看來，國軍官大學問大、先射箭再畫靶的積習仍在，改革還站在「攻擊發起線」上，尚未踏出第一步！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）