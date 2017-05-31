自由廣場》年金改革 別忘了義務役退伍金

◎ 周倪安

年金改革法案已進入立法院朝野協商階段，巧取豪奪的「黨職併公職」、「政務官併事務官」爭議不大。但對於「軍職可併計公職年資領取退休金，卻不能併計非公職年資領取退休金」，亦屬不公不義，卻始終遭到刻意忽視。

「軍職併公職」之基礎源自於大法官第四五五號解釋，略謂「國家對於公務員有給予俸給、退休金等維持其生活之義務。軍人為公務員之一種，自有依法領取退伍金、退休俸之權利，或得依法以其軍中服役年資與任公務員之年資合併計算為其退休年資」。準此，則以公教人員身分退休者，得以將過往義務役役期併計為退休年資發給退休金。

唯依上該解釋，義務役軍人退伍本應領取退伍金，如今同屬義務役役期，只因退伍之後從事之行業有「公職」與「非公職」之別，則剝奪退伍後從事「非公職」者之義務役役期退伍金，明顯有違憲法平等原則與大法官四五五號解釋之精神。

或謂義務役軍人退伍之後如從事「公職」，其雇主同屬政府，併計其役期年資給付退休金，天經地義；但如從事之工作為「非公職」，其雇主多為民間人士，則要求民間雇主併計其義務役役期年資給付退休金，自無道理可言。但此並非即排除義務役軍人退伍後從事「非公職」者，領取政府發給退伍金之權利。

此次年金改革之目的固在解決即將破產的基金財務，但其背後的價值乃在落實轉型正義及剷除不公不義。義務役軍職者可併計公職年資領取退休金，非從事公職者卻不能領取退伍金之問題，政府實應勇於面對，並藉此次改革予以補正。針對具有義務役軍職退伍之勞工，於退休時，政府應依其役期軍階發給退伍金。（作者為前台聯立法委員、現任台聯組織部主任）

年改高招

◎ 岳日明

歷經一年的年金改革，在反改革者與國民黨的街頭衝撞，說明會鬧場、砸毀公物，甚至打人，面臨千辛萬苦的過程，年改所有前置作業已趨近完成，接下來就是條文的論述表決，離年改大功告成之日不遠矣！

在諸多的抗爭場合，反改革陣營都喊出：「最該改革的是退休的總統、部長、法官等，他們月領十幾、二三十萬，這些肥貓不砍，卻砍我們這些小公務員？」支持年改者，也贊成這個論調，並加碼道：「月領十幾、二十萬的退將，還跑去中國參加國慶，唱衰台灣，不該大砍特砍嗎？」

蔡政府從善如流，來個釜底抽薪之計，自動將正副總統月退，由目前的二十五萬及十八萬下修為八萬。真是高招喔！請問：公司的正副董事長，月薪僅僅八萬，其他的總經理、經理、財務會計、守衛等，有人的月退能比董事長的八萬高嗎？正副總統的八萬月退，豈不是自動成為所有退休軍公教月退金的天花板嗎？不管是月領十二萬的政務官，十七、八萬的法官，二十萬的軍頭，請問，總統也是三軍統帥，僅月領八萬，其他職務比總統小的軍公教，年改委員會把你砍到剩下六、七、八萬，你還敢叫嗎？

退休正副總統的八萬月退金，的確是高招，當這個天花板一確立通過，年改列車已堂而皇之地慢慢駛過山洞，迎向嶄新的未來。（作者為國際行銷講師，台北市民）