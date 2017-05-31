社論》行動僅止於世衛現場？

二月初，海基會舉辦台商春節聯誼活動，小英拋出「共同擘劃兩岸互動新模式」之議。五二○前夕，小英又拋出「新問卷」、「新情勢」、「新模式」的說法。然而，剛結束的世界衛生大會，中國對台灣杯葛到底，即使將近二十個國家為我聲援，「中華台北觀察員」或台灣仍未獲邀請入場。緊接著，被中國綁架超過兩個月的李明哲，在其妻赴美尋求協助之際，國台辦發言人才遲遲證實，李明哲涉嫌「顛覆國家政權罪」遭逮捕。光此兩件凶兆便足以預卜，「兩岸互動新模式」遙不可及。

世界衛生大會，小英原本對北京善意寄以希望，直到最後階段才透過推特大聲疾呼，但北京擺明了沒有一中便沒有邀請函。去年發出邀請函的釣餌，既然魚兒沒有上鉤，北京也就收起釣竿了。鬆脫一中枷鎖並非壞事，未來參與世衛大會，端看小英如何另起爐灶。李明哲事件，北京原本想要私了，小英也沒有大肆張揚，讓家屬感覺政府態度偏冷。而這起野蠻綁架，如果從政府到家屬都息事寧人，未來北京捉放台灣人民只會更無忌憚。相反的，訴諸普世價值，引起國際重視，與綁匪周旋到底，絕對比姑息養奸更能防止出現第二個李明哲。香港銅鑼灣書店事件主角之一林榮基，就是見證。

客觀來看，一年多來小英的低調作風，其所產生的中國回應，不是善意而是軟土深掘。其實，不僅是被北京懷疑為獨派的小英有此際遇，先前把自己的統派傾向表露無遺的馬英九，依舊是被北京軟土深掘了八年。可以說，不管台灣是低調還是高調，北京不變的兩手策略都是：一手硬，另一手更硬，無所謂一手硬、一手軟的想像空間。馬英九，國民黨人，或許認為北京對他們軟，真相是由於自己臣服於一中框架，既然吃下最重的一記拳頭麻痺了，接下來的也就感覺相對軟了一些，但這只是感覺遲鈍作用使然。

「世衛行動團」在日內瓦，在被扭曲的場所力撐台灣的空間，是正確的選擇。否則，中國百般霸凌台灣，台灣還忍氣吞聲，只會令國際社會誤以為「中國台灣省」自討苦吃。詎料，小英肯定「行動團」之餘，還是那句口頭禪「承諾不變、善意不變，不會走回對抗的老路，但絕對不會在壓力下屈服」。「行動」僅止於世衛現場，老共會放下拳頭或窮追猛打？韓國新任總統文在寅，對北朝鮮採取和解的「陽光政策」，金正恩卻因此硬的更硬，飛彈試射日常化，朝鮮半島危機愈益複雜化。小英的承諾、善意所產生的效應，不也類似？

小英必須化被動為主動，還有一層國內因素，那就是，來自吳敦義的挑戰。國民黨主席之爭，唯有吳敦義想選總統，其他候選人無此懸念。吳最後首輪過半當選，國民黨縱使未能就此本土化，但中國政策至少不會像洪秀柱之暴衝。而著眼於主流選票，吳大有可能會至少在表面上向主流民意趨近，一如同婚釋憲出爐後從「毛骨悚然」立刻轉彎到「愛是平等」。於是，除了北京的敵意作為加深，面對國民黨重整旗鼓，小英只有理由更加力抗北京，沒有理由捲入一中流沙。更何況，英全體制民調低迷，來自綠營內部基本盤的壓力，只會增加不會減少。

王丹解讀李明哲事件：「中國拿不下台灣就毀掉台灣」，一針見血且足以舉一反三。於是，將去年黨慶宣示的「力抗中國」化為行動，捍衛台灣主權，廣結戰略盟友，才是台灣的活路。兵臨城下還「不會走回對抗的老路」，等到被逼到斷崖就走投無路了。誠然，必須善用地緣政治以小搏大，表面張力拿捏到張而不破，避免重蹈民進黨上次執政的覆轍。正如美國哈佛大學國際安全計畫主席米勒（Steven E. Miller）指出：只要台灣避免讓美國認為是製造問題的角色，防止中國對台灣發動武力攻擊，仍會是美國對東亞的主要目標之一。台灣的周邊形勢正在變化，已經不容小英維持被動而須積極尋求穩中突圍之道了。