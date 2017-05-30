自由廣場》從許達夫消費豬哥亮談起

泛濫不實的醫療廣告會直接傷害病患和民眾

◎ 蘇冠賓

豬哥亮因大腸癌病逝，許多醫師呼籲患者應及早接受治療，但崇尚自然療法的開業醫師許達夫卻在個人臉書宣稱，豬哥亮接受西醫治療是「西醫以恐怖的手術及化療加速他的死亡」、「罹患直腸癌接受醫院的放化療以及我（許達夫）獨創的雞尾酒整合療法，兩個月後腫瘤消失，拒絕進一步的手術及大化療」以及「癌症根本不會死人，是死在無知及逃避加上恐怖的西醫治療」等言論，這類言論立刻造成醫界一片譁然及全面譴責，幾位熱心醫師已將其言論截圖錄下做為証據，醫勞盟更進一步積極收集受害者，協助進行法律訴訟，衛福部因此決定調查，並於一個月內完成調查移送醫師懲戒委員會。

面對泛濫的不實醫療促銷，民眾應該如何自保？事實上，我們在2016年成立了「台灣營養精神醫學研究學會」，結合一群跨越「營養學、神經科學、精神醫學、基礎研究、及臨床醫學」等不同領域的專家，目的就是要致力於推廣轉譯醫學的創新研究，並期望找尋具前瞻性且有效的整合性治療方式，提供醫事人員和民眾的正確觀念，以期提升台灣精神治療的品質。我們建議民眾提高警覺，除了利用煽情的言辭抹黑正統醫學之外，這類的不實促銷常見於兩種模式：（一）強調個別案例或動物實驗結果以模糊化臨床實驗証據之不足；（二）利用醫師或專家來現身說法，試圖誤導民眾。

首先，利用「個別案例或動物實驗」在重複實驗過程中會隨機做出有利的結果，此類實驗結果絕對不能貿然訴諸廣告，誇大療效。如果要做為治療疾病的實際應用，最低的標準是要有嚴格的「人體實驗」，也就是「雙盲隨機分配、安慰劑對照的臨床試驗」的重複驗證。

其次，利用醫師或專家來現身說法，常常有兩種可能性：第一、醫師或專家很單純地接受訪問，僅對專業領域做評論，卻被有心的廠商移花接木，用巧妙的模糊表達，讓民眾以為醫師在為產品背書。第二、隱瞞促銷產品對代言人有利的「利益衝突」，例如該醫師或專家不主動說明接受廠商的顧問費或本身投資該產品。所以，很多先進國家都有法律規範，代言人有義務揭露自身的利益衝突。

正統醫學首重實証，愈來愈多的實証研究支持「整合醫療及營養醫學」對慢性複雜疾病的助益，但是，其中延伸出廣大的「商機」，其中，為害最大的莫過於蓄意利用病患和家屬的無助、無望和無知，來惡意抹黑正統醫學的「反醫」人士，他們為了販售沒有科學驗證過的產品，不惜用虛幻的希望去迷惑無助的病患和家屬，造成民眾「拒醫、懼醫和仇醫」的情緒，直接對病患和家屬造成巨大傷害。

面對不實的健康醫療促銷，國內的衛生主管單位卻大多採「無為而治」的態度。以精神疾病為例，許多濫售未經實証檢驗的療程的「教派」和「學會」和執業不當的專科醫師，即便他們在公開的研討會上演講、或在官方網站上面大肆宣稱：「精神醫學界發明精神病的診斷，和藥廠共謀大撈一筆」、「服用精神藥物導致自殺、暴力、殺人」、「精神醫學是不人道的害人陰謀和產業」、「醫師為了賺錢過度診斷用藥」...，此類「違反利益衝突規範、過度促銷特定治療、以抹黑正統醫學進行惡質行銷的不當行為」，衛生主管單位和醫界若繼續不聞不問，危害病患及家屬的速度將以級數漫延。

（作者為中國醫藥大學精神醫學教授，台灣營養精神醫學研究學會理事長）