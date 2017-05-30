自由廣場》醫藥生技產業的機會與挑戰

◎ 林錫璋

台灣人的科技創新能力相當傑出；但在醫藥生技產業，卻缺乏成功的範例。國家的科技創新能力，政策及法規十分重要。近日中立法院已三讀通過修正科學技術基本法，展示了政府對創新所需要政策的支持。投資者，也會因為這修法而受到鼓舞。政府已是誠意十足。

為了醫藥生技產業的健全發展，政府應做能做的還有許多。本產業和其他產業不同的地方，是它由嚴格法規高度管控。其他產業一有產品，就要上市拚市佔率。醫藥生技產業卻一定得通過法規審查，否則不能上市。在較具侵襲性的醫療器材（第三級醫材和一部分第二級醫材），必須有臨床試驗數據，否則上市之路寸步難行；要外銷時，外國政府都會要求出產國國內的使用經驗。因此，我們要求食藥署的官員（審查員）必須專業，也應該有和業者一起溝通學習的管道。可行的方式是食藥署和多家醫學中心或學會合作。日本政府為加速新創產品的上市，在今年起也有新法規，對於所謂高階醫療器材和診斷器材，雖然只有少數的人體試驗資料，但如果和適當的醫學中心及醫學會合作之下，政府將允許提前上市；但是學會和政府保有建議下市和撤銷證照的權利。如此一來，新創醫材可以縮短上市時程，有更多的學者和官員一起共事，預期病人利益也更有保障。

在創新過程中，「連結」十分重要，即人脈，金流和物流（市場）的網絡建立。台灣的醫藥生技產業如侷限國內市場，必將難以生存，但要打入陌生市場，談何容易！科技部有國外駐點，如果主管們對新創事業團隊熱誠協助，我們就有不少觸角。如果國貿署和外交部也願幫忙，打開市場未必要仰賴世界大廠。如果有合適的駐外代表或當地台商回台時，請安排合法合適的見面時間和場合，讓大家合組一個台灣隊走向全世界，才能生存發展，所以需建立成長的網絡連結。

我們的研究人才很多，但對研究的目標和價值卻需導正。近三十年來醫學院的研究和醫院醫師的臨床工作，很少相關。三十年並不短，屬於我們的成果在那裏？醫學院要鼓勵有醫療目標的研究，沒有醫療應用目標的研究，可以在其他學院執行。設法讓醫學院的研究及醫工研究所的成果，在臨床上實用，才能提升病人福祉，這也是醫藥生技產業命脈。

人民需要這一個產業，請輔導讓本產業能不斷創新以永續經營。政府必需創造良性的保護環境，公平的競爭和合理淘汰退場的機轉。期待台灣的醫藥生技產業可以很快有一成功的典範。

（作者為成大醫學院教授、工研院生醫所顧問）