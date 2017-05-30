自由廣場》「邱國葳」不只一位

◎ 陳宏煇

在基隆市和平國小服替代役的邱國葳，前幾天退伍時，全校師生依依不捨地歡送他，大家哭成一團，這樣的畫面透過媒體報導，讓許多人看了都相當感動。

記得十年前，筆者在一所高中服務時，有位不愛唸書的葉姓學生經常蹺課，導致操行成績不及格，學校召開操評會，我在會中極力保證，「他不壞，只是不愛到校唸書而已」，最後學校讓他在暑假時到校「愛校服務」兩週，後來幾個學期都是如此，他也都完成愛校服務，並順利從高中畢業。

高中畢業後，他考上了一所私立大學資訊工程系，沒想到他像是突然開竅般，大學四年都是班上第一名，順利考取國立大學研究所，兩年後拿到學位服教育替代役。猶記得他辦理役期折抵時曾告訴我，「當年老師感動了我，現在我也要到偏鄉去感動學生」。

他果真到苗栗縣山上南庄的一所小學服務，並於去年五月退伍，而他也如同邱國葳般受歡迎，師生對於他要離開都相當不捨，結果他突然決定留下來，現在在該校擔任代課老師，繼續感動和服務師生。

外離島和偏鄉的學校找不到老師相當常見，如果教育替代役男願意留下來，教育部何不想辦法讓他們成為正式老師，讓他們能繼續在偏鄉服務，燃燒自己的熱情與生命，讓偏鄉的教育不偏廢。

（作者為大學教官，新北市民）