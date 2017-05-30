自由廣場》我們不是「台籍」鄉親

◎ 鄭明

華府僑教中心日昨發出兩則僑社端午節新聞，同是來自台灣的僑社竟有兩種稱謂，親綠的巴爾地摩台灣同鄉會被稱作「台籍」鄉親，親藍的台灣同鄉聯誼會則稱「華裔」，令人啼笑皆非。

這些稱呼其來有自，當年阿扁政府上台，因應台僑的強烈要求，僑委會將所有僑胞一律稱作「台僑」；八年後，馬英九時代又改回「華僑」，當時在華府僑宴首見「台籍」社團這名詞時，還曾提出抗議。

不知駐外單位哪個天才想出這種不倫不類的點子，試圖討好藍綠兩邊，親綠鄉親被貼上「台籍」標籤，親藍則成了「華裔」（Chinese American），混淆視聽，「華裔」也等於變相承認台灣屬於中國。

「台籍」之稱，同樣可笑，因為在美台僑都是「美籍」、不是「台籍」，只在強調種族背景時稱作台裔或台美人（Taiwanese American）。

「華裔」美國人（Chinese American）通常被視為在美的中國僑民，主要依據美國政府的種族分類，過去中、印、日、韓、越、台等亞洲移民，只有亞裔（Asia）一個選項，後來才增加華、日、韓和太平洋島嶼等族裔選項，稍具台灣意識者，都不願勾選華裔這一欄，寧可選「其他」。

美國注重社會福利，族裔人口若達標準，可申請政府補助金，因此各族裔團體莫不卯力爭取，近年華裔大增，華裔老人中心林立，就是獲得鉅額補助的結果。

目前ＦＡＰＡ推動在人口普查族裔欄增列「台美人」選項，除了彰顯台灣移民的重要性，同時也要為台裔爭取福利，希望台灣政府多為我們著想，莫再稱台僑為「華裔」了。

（作者為華府台僑）