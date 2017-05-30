自由廣場》想起日月潭的獨木舟

◎ 陳啟濃

端午節划龍船，讓我想起國小時到日月潭划二人獨木舟，這樣甜蜜的回憶，如今已不復存在。

閱讀美國博物學家史蒂瑞寫的《福爾摩沙及其住民：19世紀美國博物學家的台灣調查筆記》，書中提到日月潭邵族製作的獨木舟：「那條船是以樟樹樹幹製成的，看來是用火燒空中間的部分，可能已有幾百年之久了。」描寫邵族原住民划船時：「沿途，水手們以他們特殊的調子唱了一首歌，歌聲配合著他們搖槳拍打水面的節奏，每一下都濺出許多水花，真是美妙極了。」

在史蒂瑞筆下，邵族的獨木舟，不僅是生活的必要交通工具，也是他們音樂表現的最佳時機。美感生活在一百五十年前的台灣原住民身上，就自然純真地存在台灣的土地上。

現在，在漢人的強勢文化影響下，端午節許多原住民也參加龍舟賽。蔡英文總統有心尊重原住民，發展原民文化，但端午節只見漢人龍舟賽，邵族傳統的獨木舟，卻永遠消失在日月潭。再放眼中國，每年也都會盛大舉辦龍舟賽，還邀請台灣隊伍參加。那台灣的龍舟賽除了應景，還能有什麼特色？

回頭想到邵族的獨木舟，一百多年前，還自在閒適地蕩漾在日月潭的湖面。這樣的美景，本該保留下來，我們卻讓它消失了！讓台灣本土的、日月潭的故事，被台灣人遺忘了！真不知那遙遠的汨羅江，跟台灣有何關係？

（作者為南投水里國中校長，阿美族女婿）