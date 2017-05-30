AlphaGo完勝人類是福是禍？

二○一七年五月，是人類值得記住的一個月份。因為人腦和電腦的圍棋大賽，誰輸誰贏的問題已經確定不再有懸念，就是人腦的勝率是零。

五月二十三日，圍棋AI的AlphaGo直搗中國烏鎮，和中國現在最強、也是排名世界第一的棋手柯潔對陣，結果是連勝三盤，震驚圍棋和科技界。

接著中國再召集曾經得過世界級圍棋大賽冠軍的中國現役第一等高手，一次五人聯手對抗AlphaGo，結果也是慘敗收場！

尤其透過網路轉播看到柯潔的第三戰，幾乎是用盡了他全部的天分與技藝，一旁的主講人再怎麼分析、讚嘆柯潔的棋已經超過人類高手的想像與精算，但是，AI的AlphaGo的棋總是可以迅速洞悉柯潔的每一步意圖，「冷酷」地攻守自如，在人類驚嘆聲中朝著勝利走向棋局終點。

這也是為何Google在賽後直接宣布AlphaGo從此退役，因為它「完勝人類」的任務已經達成！從此人類舉辦的圍棋比賽，應該是更多的AI對陣AI，人類則重回人與人對抗的模式！

人腦與電腦的圍棋大戰引發世人關注，只是它登上人類舞台、引領人類進入AI生活的一個開始。

我們不知道Google或是其他研究機構接著又會推出什麼大戰，不過他們一定正在研發更多會讓你我驚奇的新產品！

不論是無人車、醫療診斷與手術、智慧型手機功能無限升級、AI網路（cyber）戰爭，甚至量產超人等等！

AI科技帶來了無限商機，給人類生活更多的改善，但是在人類慾望尚無有效控制的機制出現前，AI無止境的開發，會是人類的福與禍還很難講。

從去年三月AlphaGo和韓國李世乭大戰開始，我們人類才剛在熱頭上的人腦電腦圍棋大戰已戛然而止！就像柯潔在棋盤上以洪荒之力下出一手要繼續纏鬥的棋時，電腦的下一手早就轉向，老神在在地準備關門了！（鄧蔚偉）