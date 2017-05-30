社論》毛骨悚然的中國國民待遇

中國海協會會長陳德銘近日在一個台企產品展銷會上「宣布」，雖然去年五二○之後，「九二共識、一個中國」的概念沒有繼續被維護，但是給予台灣人民、特別是青年前往中國就學、就業、創業等「接近大陸人民的各種待遇」，今年就會實現。北京選擇在這個時間點，再次釋放更明確的「類國民待遇」話題，相信不只是端午的過節效應而已。

給予台灣人中國的「國民待遇」，是今年一月中共中央對台工作會議的重要議題，之後，並由中國國台辦研擬相關措施；當兩岸關係因台灣被阻擋於世界衛生大會、李明哲遭顛覆國家政權罪調查而凍結之際，海協會負責人這時對台企、台商、台青喊話，既是把台灣政府與台灣人民加以區隔的分化手段，也是企圖把雙方的主權衝突與經貿交流分別看待的平衡策略。這樣的思維慣性，維持近四十年，無視時空轉換，竟一成不變，注定台灣海峽之間的這條平行線，真正是：與其相濡以沫，不如相忘於江湖。

中國處理台灣議題，從來就是棒子與胡蘿蔔政策，也就是所謂的惠台措施與國際打壓的恩威並濟。這是一九七九年，中國全國人大常務委員會發表「告台灣同胞書」，將和平統一的工作方針，定義為「寄希望於台灣人民」後，一貫的對台假想。

在蔣經國「三不」時期，無法「寄希望於台灣政府」，於是「寄希望於台灣人民」；之後的李登輝、陳水扁時代，長達二十年，皆繼而續之；唯獨在馬英九時代，有八年的時間有機會「寄希望於台灣政府」，卻一事無成；如今在蔡英文時代，又端出「類國民待遇」，顯然是重新回到了「寄希望於台灣人民」的軌道。

從以上的歷史發展看來，不論是「寄希望於台灣政府」或「寄希望於台灣人民」，政經分離都是通不過事實驗證的一廂情願，正視台灣的存在，是第一道繞不開的考題。其次，在民主制度下，台灣政府與台灣人民，必須是重疊的概念，台灣政府如果背離台灣人民，台灣人民會以選票更換政府，因此正視台灣的民主，是第二道繞不開的考題。

然而，這次張德銘講話的場合，是上海「台灣同胞投資企業協會」出面舉辦的展銷會，過去這類的活動向來是由台灣外貿協會所主辦，在民進黨執政後，中國刻意排除了外貿協會的功能，一如海協會刻意排除海基會，國台辦刻意排除陸委會，換言之，依舊走的是「去台灣」、「去民主」的套路。

再從微觀的「類國民待遇」問題來看，北京的意思是台灣人民未來將擁有類似中國人民的待遇。這衍生出兩個疑問，一是，中國人民的待遇究竟如何？二是，所謂的國民待遇，同時也隱含著一個國家如果剝奪了其本國公民的權利，同樣也可比照剝奪外國人的權利，則若適用中國的準國民待遇，其風險又如何？

這兩個疑問，事實上在馬英九與蔡英文兩任政府都有實證可供解答。若屬民主歧異，二○一二年的法輪功鍾鼎邦事件以及今年的ＮＧＯ李明哲事件，都是「類國民待遇」的具體展示；這說明台灣人若在中國觸犯政治禁忌，要關要押，無須理由，待遇確實與中國人民差不多，這時的「類」是類似。

但若是在中國發生經貿糾紛，台商一律是被坑被殺，只有束手待宰的份。根據海基會的統計，承認「九二共識」的那幾年，涉及人身安全者，最高一年達三五三件（二○○九年），該年涉及財產法益者，台商投訴亦高達四二八件，這時的「類國民待遇」，「類」則成了不等於。向「一中」叩頭的時代尚且如此，這才是所有前往中國就學、就業、創業者最寫實的前車之鑑。

說到底，給予台灣人接近中國人民的各種待遇，怎不令人為之毛骨悚然！