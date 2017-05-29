自由廣場》洗腎的省思與澄清 無濟於事

◎ 吳育政

最近醫學期刊「刺胳針」公布全球醫療照護品質評比，台灣排名四十五，尤其以白血病和慢性腎臟病的照護最差。健保署長省思一年花費六百億元的洗腎問題，指稱腎臟科醫師養病人，未告知選擇換腎的好處。對此指控，腎臟醫學會理事長提出澄清，換腎比率低是因病人老、器捐少，並非是醫師的問題。

依據器官捐贈移植登錄中心的統計，去年腎臟活體捐贈及腦死捐贈人數都是大約一百人。而腦死者可以捐贈二個腎臟，所以有約三百例腎臟移植。相較對比，等待腎移植約為七千人， 洗腎患者為八萬人，養病人之說很難成立。因為即使所有洗腎者都去登記換腎，改變的只是等待者的數目而已。

活體捐贈有一定的風險，畢竟人類體內有二個腎，是生存的安全保險機制，不是為了一個可以用於捐贈。萬一不幸，捐贈者術後死亡，誰能接受。健保署今年起以健保五萬點數的獎勵金，鼓勵腎臟科醫師積極勸說病人及家屬進行活體腎臟捐贈移植。此舉實為不智，雖然成效未知，但勸說的醫師已陷入因利誘而做的道德疑慮，搞不好反而愈來愈少醫師肯做。

解決之道，其實不難，就是通過「無心跳器捐」。無心跳器捐是器官移植的起源，不知為何，台灣無視國際共識，自行規定只有腦死者才可以器捐。有意願在死後器捐，遺愛人間的國人不在少數，目前已在健保卡註記就超過卅四萬人。但是國內現今不允許無心跳器捐，所以死後尚可移植的腎臟只好火化後隨風而去，留下省思與澄清。

（作者為醫師，彰化縣民）