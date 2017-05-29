自由廣場》不反商 反政府偏袒商人

◎ 魏思源

鴻海集團副總裁暨夏普社長戴正吳廿七日接受訪問說：「台灣是我很熱愛的地方，但從未看過一點熱情，都是如此冷冰冰，而且反商。」前陣子，台塑集團總裁王文淵也說過類似的話，他說台灣經濟狀況不佳，但社會卻充滿反商意識實在令人擔憂。

然而台灣社會真的瀰漫著反商仇富的心態嗎？筆者覺得其實不然。台灣社會不是反商仇富，而是人民普遍覺得政府太偏袒企業，沒有公平正義。比方說，歷來政府以各種拚經濟的理由，不斷給企業減稅也給它們租稅優惠（二○一○年，馬政府將台灣營所稅率降到十七％，綜所稅取代營所稅成為台灣第一大稅），但有人得利，就有人受害，結果稅制負擔都是勞動階級；根據二○一四年綜所稅申報資料，薪資所得占綜所稅所得總額高達七十二．六七％。

又或政府曾以吸引資金回台投資為由，大幅調降贈與稅、遺產稅，結果有些台商資金回台非但沒有實質投資，反而炒高房價，讓受薪階級買不起房子，高房價令台灣人痛苦！

台灣人絕不反商，也不仇富，而是這些人把台灣搞成這樣，如果社會真的反商，也是他們造成的。

我相信台灣人還是尊敬那些創造永續經營及落實企業社會責任的公司，因為台灣人的眼睛是雪亮的，就不要再用簡化的「反商仇富」說法，以偏概全來醜化台灣社會了。（作者任職資訊業，宜蘭縣民）