自由廣場》回應沈政男、劉競明

◎ 顏正芳

回應沈政男醫師投書「同婚釋憲下一個骨牌」和劉競明醫師投書「同婚、愛情與麵包」。

沈醫師認為：「同婚釋憲後將倒下的兩張骨牌」，一是「同婚釋憲未明確要求應訂立婚姻專法，不周延」，二是「導致刑法通姦罪必須修改或廢止」。後者是延伸式想像，故本文聚焦於前者。沈醫師支持同性伴侶專法的理由是「其他國家婚姻平權運動多經歷『同性伴侶制』的中繼站，對傳統婚姻挑戰較小，到社會接納度夠高以後，再過渡到同性婚姻」。這種說法存在以下問題：

第一，缺乏證據支持；第二，修法接納同性婚姻，並不會對傳統婚姻產生實質衝擊；第三，修法接納同性婚姻是多數支持同婚者認為最佳的策略，而反對同婚者對「同性伴侶制」的接受度低，所以它不具緩衝效果；第四，專法再如何包裝，都難以符合釋憲文中對於「婚姻自由」及「平等權」的要求，照樣違憲；最後，也是最重要的，如果「同性伴侶制」是好物，歐美何必進展到同性婚姻？繼續維持「同性伴侶制」不就好了？目前還受困於歷史包袱和政治角力、停滯在「同性伴侶制」泥沼的德國就遭遇困境：從立法至今因為與異性婚姻享有的權利不同，所以每遇到一種狀況就需訴請判決，目前還有三百多個案件等待判決，所以德國聯邦憲法法院的大法官就曾明白表示：德國的伴侶法不是一個好範例。所以，既然修法接納同性婚姻是好事，何不一步到位？

至於劉醫師的文章，將裁員關廠和同婚釋憲牽扯在一起，邏輯就難以理解，難道因為台灣經濟不佳，大法官就不該理會經濟以外所有的釋憲聲請案？劉文又提到：同婚一旦通過後，代理孕母、精子捐贈問題如何解決，至今未見確認。是的，這就是立法院要通過修改民法讓同性婚姻合法時，同時要進行修改或重新定義的法條之一。總不能同婚還沒合法，就先為了同婚而修改或做重新定義代理孕母吧？所以劉醫師這項質疑，正是支持儘快修改民法的理由。

至於劉醫師說：「男男同婚合法化之後，也表示性行為肛交合法化」，台灣哪一條法律曾認定肛交違法呢？

（作者為高雄醫學大學醫學系教授）