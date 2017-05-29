自由廣場》違憲？替民法喊冤！

◎ 許文彬

大法官會議作出「釋字第七四八號」解釋，宣告民法「親屬」編的「婚姻」章，因未保障同性婚，牴觸憲法所定的「平等權」、「自由權」，所以違憲。要求有關機關在兩年內修正或制定相關法律。

這樣把民法整個章節，而不是特定法條，認定是違憲，史無前例！一方面在實體上關於社會倫理價值觀，受到主流民意的質疑；另一方面從形式上把整個章節宣告違憲，卻又說這個章節只是消極的沒有加以保障，並非有何對同性婚的禁止或限制。在「法規範」的基本原理上，解釋的本身，恐怕違背了論理及經驗法則。

民法「親屬」編於民國十九年十二月公布，翌年五月施行。而憲法則是於民國三十六年一月公布，同年十二月施行。也就是說，早在有憲法之前十六載，民法「親屬」編立法當時，根本沒有所謂「同性婚」的社會概念存在，何來「未予保障」之瑕疵可言？

再看大法官會議前此業已作成的第三六二號、第五五二號、第五五四號三個解釋文，也都曾對民法「婚姻」章節內容積極肯定；一致強調：「婚姻與家庭為社會形成與發展之基礎，受憲法制度保障。」進而指出：「婚姻制度植基於人格自由，具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能。」這樣的婚姻法制，乃是立足於一貫的社會倫理價值而來；雖然其所回應的「聲請解釋之標的」或有不同，但是所體現的法規範之原理是一樣的。

第七四八號解釋理由提及：「同性婚」不影響「異性婚姻」，也沒有改變異性婚姻所建構的社會秩序，所以應該受保障，而民法沒有規定到，屬立法之瑕疵。從而可見，大法官們也認同現行民法有關「婚姻」之規定，只是消極的未觸及「同性婚」問題而已，然其所建構的「社會秩序」是受到肯定的。而今解釋文結論，竟指此民法之規定為違憲，豈非自相矛盾？

此次解釋將其「解釋之標的」，稱為：「相同性別者得為經營共同生活之目的，成立具親密性、排他性的永久結合關係」。如此用詞，顯然也是有別於現行民法所規定的「婚姻」。從而可見，現行民法「親屬」編的「婚姻」章，只是消極的未規定及此而已，未來儘可另訂專章或另立專法，無論如何就是不能誣指民法「違憲」！

（作者為中華人權協會名譽理事長、律師）