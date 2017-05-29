鏗鏘集》大國政權怕被小民顛覆！

習近平有「崛起」的中國夢，也有被顛覆的惡夢；他怕被薄熙來、「美帝」顛覆還容易理解，但怕被台灣一個小市民李明哲顛覆，便顯出他的美夢難圓，惡夢難醒。

習近平有個惡夢已成真：他希望所寄的國民黨被民主潮流衝垮。從「反攻大陸」，「三民主義統一中國」，結束「動員戡亂」，到柱子主張被統，白先生承認，台灣要「統人」沒有能力，要「被統」不願意。老Ｋ節節敗退。

白先生好不容易說了一句真話，卻又回頭否認，實在太洩氣，其實，在習先生十九大之前，白先生招兵買馬推倒柱子事件，對習先生的政權才是最大的顛覆，如果老共黨員「見賢思齊」，要求自由選舉黨總書記，習政權命運會如何？

國民黨命運在台灣的轉折，讓習先生那一攤惡夢連連。毛澤東要誘美國上鉤，在一九七三年就說台灣不重要，而且「反動派太多」，中國現在不需要它，一百年以後再說。

鄧小平間接接受「和平解決」台灣問題，以易取美國建交，並把「統一大業」寄希望於「台灣人民」。當年新華社香港分社社長許家屯解釋，那是寄望於「外省及其第二代」。

但外省第一代被歲月自然淘汰，自命精英的第二代與台灣脫節，不但總統大位不保，連「黨主席」都被白先生奪走，再加上不當黨產要被充公，北京所寄望的國民黨「被統」派走上窮途末路。

國民黨的外省第一代，「黨國」一把抓，「以台制台，分而治之」，以少數統治多數，但終於不敵人民對民主的要求，難怪習先生的強國政權，心理上脆弱到怕被小民李明哲顛覆的地步，這種政權還是像國民黨一樣被顛覆掉算了！（作者王景弘，資深新聞工作者）