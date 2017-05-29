自由談》都在要，都不給，改革快翻船！

改革進入深水區，除了遭遇反改革勢力製造的湍急逆水衝擊，更在內部爭議夾擊下，載浮載沉。小英駕駛的改革之舟，正面臨翻船溺水的危機！

中國如史前巨鱷，在深水區興風作浪，意圖吞掉小英政府任何改革，逼迫台灣如馬政府那樣乖乖順從，不從就露出血盆大口與森森利牙；反改革的既得利益集團如虎，結陣鬧事製造衝突阻抗改革。

以上如鱷如虎兩大反改革惡勢力，都應在接任前的預估中，並擬好因應對策。如低估惡的力量或對策錯誤，那是蔡政府沒有做好準備，必須立即檢討認錯負責，不能當做改革失利的藉口。

記得去年大選時，在野力量組成改革同盟，齊心合力打倒國民黨代表的親中舊勢力，各方改革力量「各盡所能」，更相互加乘倍增，代表改革主流的蔡英文因而強勢大勝。

改革同盟於今安在？在勝選取得執政權之後，各方支持改革的力量迅速從「各盡所能」，變成「各要各的」，競相以「我族中心主義」要求最優先實踐我族主張。

由於目標與優先次序不同，各要各的，你爭我奪，人人皆置身改革大局於事外，認為改革只是小英政府家的事，改革同盟形同瓦解，就是目前改革面臨的最大危機。

改革同盟瓦解現象，從社會認同度最高的年金改革困境就可窺知，請看，高舉公平正義大旗的各社運團體，有哪個站出來挺年改？有的甚至把反年金改革當武器，他們要的，政府沒立刻給，就要反年金改革。司法改革更不必談了，各要所求不可得，結局就是竹籃打水一場空！

其實，社會不乏清醒者，這裡舉藝人曾國城旁觀者清、發人深省的一段話，「我覺得現在大家都在『要』，但每人也要反問自己能『給』國家什麼？」（胡文輝）