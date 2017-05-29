社論》莫讓「保二」變成春夢！

行政院主計總處向上修正今年經濟成長預測為二．○五％，國內外預測機構也紛紛調升至二％以上，加上政府推動前瞻基礎建設計畫有助於刺激景氣，今年ＧＤＰ「保二」有望。另外，台股站上萬點，創下十八年來新高，連日來走勢趨穩，似乎應驗了證交所董事長施俊吉的預期，台股站上萬點以後，能成為一個「新的起點」，而不是把萬點當天花板。

然而，景氣與金融市場雖然呈現榮景，但警訊卻已浮現。常理來說，台股上萬點，民眾的消費能力必然增加，但台經院指出，消費市場卻沒有隨萬點行情同步成長，這是很反常的情況。其實，民眾對萬點行情無感甚至冷感的現象，吾人早有深入剖析，癥結在於台股已為外資所主控，國內法人與散戶幾乎很少參與，因此股價上漲與企業獲利，外資皆囊括最大的利益，少了加乘的財富效應，民眾消費能力自然低迷。民眾對萬點無感乃是結構性問題，但政府似乎也同樣無感，根本提不出有效政策激勵民眾參與金融投資。因而，民間過剩資金在缺乏投資管道下大量匯出海外，無法在國內發揮促進景氣上揚的效果。

其次，國發會發布景氣燈號，整體對策信號減少三分，景氣燈號終結連九綠，轉入象徵景氣轉向的黃藍燈，且領先與同時指標持續下跌。而台經院公布四月「營業氣候測驗點」，製造業指數不僅連續四個月下跌，更創下十四個月新低。台經院指出，製造業測驗點與經濟表現高度相關，創下十四個月新低，顯示這波景氣已從高峰往下墜。尤其，出口表現依然亮眼，四月份外銷訂單繼續成長，但是增加幅度已大大不如預期。因此，台經院景氣預測中心主任孫明德憂心點出，國內景氣今年初是「外熱內溫」，現在卻變成「外溫內冷」，若是下半年政府仍然沒有祭出新的刺激景氣對策，今年初的回溫將只是春夢一場。

再者，國際景氣的變化亦是一大變數。目前美國的成長似乎遲緩下來；歐元區表現漸入佳境，且民粹勢力在法國大選中受挫，地緣政治風險淡化；中國則信貸危機隱然浮現，日前穆迪下調中國的信用評等，導致中國金融風險增加，系統性與流動性危機揮之不去。尤須注意者，以美國為主的主要央行可能縮減資產負債表，將影響經濟體系運作的資金動能，金融海嘯以來量化寬鬆的環境自此逆轉，是否衝擊復甦中的全球景氣，值得觀察。一旦國際景氣放緩，勢必衝擊台灣，不可輕忽。

另外，新台幣匯率的強升亦是景氣回溫的一大變數。近來新台幣在美國列為觀察名單的警示下強力升值，實質有效匯率指數超過南韓等主要貿易對手，不但出口競爭力削弱，更造成出口產業與保險業海外投資的嚴重匯損。八十、九十年代台幣強升導致企業外移，造成產業空洞化，遺害至今猶在，如今台幣再現超強走勢，連台積電都叫苦連天，其他中小企業更是束手無策。而企業若是外移才能存活，如今還能走向何方？

最後，川普標榜公平貿易的保護主義政策正挑戰現行的國際貿易體系。美國退出ＴＰＰ，重談ＮＡＦＴＡ，引起重要貿易夥伴憂心。荒謬的是，中國作為全球第二大經濟體、美國主要競爭對手，充斥政府補貼與關稅壁壘，本身即是保護主義的大本營，此時不但扮演自由貿易的旗手，混淆視聽，並且積極推動亞投行、一帶一路與ＲＣＥＰ，以經濟資源為誘餌，拉攏周邊一些國家，企圖建構起一股新興勢力與美國相互抗衡。在新形成的國際經貿秩序中，台灣原應傾向美國，但保護主義之旗卻在台美之間形成一道無形的牆；另一方面，中國以經濟為籌碼，逐步加大對台灣的封鎖。台灣處境之艱難，超乎想像。

總之，種種跡象顯示，台灣景氣與股市上行的同時，危機似已潛行而至。景氣現出疲態，製造業產值下滑、出口成長趨緩、台幣強升影響出口競爭力，加上中國處心積慮的圍堵，政府絕不能過於樂觀，以致未能掌握應變的時機，導致台灣再度陷入衰退困境。