自由廣場》毒品零容忍真的不是口號

◎ 李月治

「史上最大海洛因走私 緬甸外海接貨」，令人不禁想起，去年一月底，純樸的社子地區，發生一起恐怖毒品槍擊案。

記得那天晚上十點多，我正在家中上網，隔壁棟樓忽然傳出巨大聲響。起初我以為是樓下變電箱跳電，這時，住在隔壁棟樓的同事傳來信息，說她家樓上發生槍擊命案，她兩個讀國小的孩子嚇得渾身顫抖，一家人躲在房間裡，大氣不敢出。接著聽見救護車、警車鳴笛聲及人群喧嘩聲，樓下一片混亂嘈雜。後來看新聞報導，才知這起槍擊案疑因毒品糾紛引起，被槍擊的男子最後不治身亡。

第二天上班，同事說，之前就有好幾個年輕人聚在一起吸毒，警方曾多次臨檢；同事說，住同一棟樓，她們日夜膽戰心驚，就怕發生事情，沒想到真的發生槍擊命案，都是毒品惹的禍！所幸槍擊案不久，那戶人家搬走了，同事一顆懸著的心才放下來。染上毒品是條不歸路，不僅家破人亡、賠上性命，還引發嚴重社會問題。

女兒的同學在一家超商打工，某一晚值大夜班，有個年輕人來借廁所，卻久久沒有出來，女兒同學不放心，敲門進去查看，才發現這名年輕人早已暴斃在廁所，旁邊還擺著注射過的針筒，後來這家超商暫停營業。事後女兒同學回憶，當他打開超商廁所門，看到瘦骨嶙峋的死者表情扭曲痛苦，是那樣驚悚駭人、怵目驚心，親眼目睹毒品是怎樣摧殘和鯨吞蠶食一個人的身心。

毒品零容忍，吸毒販毒害人害己，染上毒品更是一條走向地獄的不歸路，希望政府嚴厲掃毒，救救迷途的孩子。台灣最美的風景是人，千萬別讓台灣淪為可怕的毒品中心。

（作者為上班族）