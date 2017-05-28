自由廣場》執政週年看小英兵法

◎ 張昭仁

解析一年來的小英兵法，一年來，小英總統施政與用人依循幾個方向進行：

一、依總統職權，強化國防與外交。一年來，小英深入三軍各軍種，提高國軍士氣，強化國防力量，從國機國艦國造到最近的漢光實彈演習，看得出小英總統強化國防的決心，畢竟，沒有國防就沒有國家。在外交方面，一年來，小英與美國、日本及中南美友邦密切互動，保持良好的互信關係；而與中國的關係，任何人除了願意卑躬屈膝、淪為附庸者，否則最佳狀況也只能維持當今的冷平衡現狀。

二、尊重行政院長的職權，尤其涉及肥缺之類位子，更是避而遠之，讓林全院長決定。如此可免於與任何貪腐可能的牽扯，又可免於陷入權位之爭的漩渦。在用人方面，若不是小英總統知道林院長的用人習性，就是小英與林院長事先有默契，以馬朝舊官僚為優先，結果造成綠軍贏了，藍軍執政的怪異現象。

過多的馬朝舊官僚，引來老藍男的嘲諷。從正向角度看，這些官僚倘若在國民黨仍具有豐沛資源之時與國民黨結合，對於小英政府在改革方面的施政，將增加困難度。給他們官位，降低第一時間改革的困擾度，二則給他們機會表現，避免綠營執政落入馬朝執政清洗綠官的惡性循環，免於台灣內部意識超過專業黨同伐異的情況；但它同時造成負面的反應，造成整個內閣了無創意與新意。

三、政策上，依循除弊與興利方向進行。台灣要永續發展，黨產不歸公，民主永無寧日，年金不改革，財政即將破產，司法不公，人民生活缺乏正義制度保障，這三項是迫在眉睫、不得不做的除弊工作。在興利方面，長照是社會照護網的創舉，新南向政策連結東南亞、亞洲矽谷連結美國，五大新興產業改變產業結構，試圖讓台灣經濟重新站上國際舞台；方向是正確，但經濟並非只是狹隘的產業與經濟政策，經濟背後其實是整個社會力的支撐，社會沒有脫胎換骨轉換，將減緩經濟成長的力道。

台灣社會在太陽花運動中呈現巨大的自發力量，也在隨後的選舉中摧毀了黨國無限資源的國民黨，台灣社會已不再是過去認知的守舊台灣，這個社會醞釀著一個告別舊時代的氛圍。過去十年來，世界秩序與新經濟也在巨大變化，台灣社會期待一個全新的台灣新政元年的到來，讓台灣重新與世界舞台及新經濟連結，對於協助台灣社會朝正向發展的人不會吝予支持，對於不盡理想的部分卻也不至於盲目支持，從小英執政週年的回應中，看到台灣社會集體智慧的成熟！

（作者為加州會計師、網路科技公司ＣＥＯ）