自由廣場》福佬總是吃鴨蛋

◎ 蕭嘉弘

立院三讀通過「原住民族語言發展法」，台灣「南島原鄉」的語言發展保存，邁出歷史性的一大步，國民黨立委孔文吉表示，代表國家高度重視原住民。

民進黨政府執政期間，陸續送出包括原民台、客家電視台，以及最快六月開播的客家廣播電台、原民廣播電台等四大禮，照顧原住民及客家同胞，可謂「四喜臨門」，政績效率完勝國民黨的政見和嘴上說說。民進黨的刻意呼喚和「有感」努力，帶動了如桃竹苗等地「非國民黨」票數的增加，藍營支持的鬆動。但攸關河洛語族群認同和文化驕傲感，以及語文保存成績的台語電視台：○，台語廣播電台也是：○，送了兩顆鴨蛋給最大的河洛語族群！較弱勢語言理當先照顧，但民進黨政府不能將台語電台的訴求當「馬耳東風」。

有優雅文字的台語也被誤解為沒有文字，更凸顯政府公共資源推動的必要與迫切性，現在各地常見開設教導新住民的台語班，設立台語電視台和廣播電台，不也是幫助了不同族群朋友更加認識與學習台灣普通話？河洛族群朋友如此謙卑、再謙卑，希望民進黨政府別只想補選票，卻忘了文化使命；社會沒有「福佬沙文主義」，蔡政府別再成了「殺福佬文主義」的幫凶。

（作者為兼職導遊）