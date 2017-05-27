自由廣場》一人罹癌全家生病？

◎ 吳怡蓁

「癌症」會帶給整個家庭、每個成員巨大的壓力，包括需了解並做出癌症治療的重大決策、要面對病人、又要維持原本的家庭運作，常會導致整個家庭的混亂，甚至家庭功能的瓦解。現今癌症人口遽增，加上治療的推陳出新，使癌症從過去急性疾病轉變為慢性疾病的特質，也就是要與之共存、共生活，且會改變家庭系統，像是家庭成員間的關係、生活的型態、價值觀等；故如何幫助病人與其家庭成員適應癌症帶來的壓力與危機，是近年來開始被討論的議題。

我們臨床護理師的角色與功能不只侷限在照顧住院中的癌症病人，還要能與每個家庭共同找出其復原力的特質與長處，以協助每個有癌症病人的家庭能從艱困中復原原有的運作，甚至在危機中更展現出家庭的強韌復原力量。為了讓整個家庭成員能一同來面對癌症的發生，有以下原則提供參考：

一、有效的溝通︰家庭成員間能誠實傳遞真實的訊息與表達感受、家庭成員與醫療人員間能有理性的溝通模式。

二、可利用的資源︰包括有親戚朋友的關懷與支持、家庭的經濟來源無中斷、依個別性可申請到需要的社會資源或補助。

三、賦予正向的意義︰在家庭的互動中，對於癌症的診斷、治療等過程，其家庭可對某一部份賦予正向的意義。

四、良好的家庭凝聚力︰無論這家庭之前的凝聚力如何，在有家庭成員罹患癌症後，這家庭成員之間的關係要能凝聚而非疏離，即要有「共患難、同甘共苦」的精神展現。

期望每個家庭能勇敢面對癌症所有的經歷是不容易的，因罹癌本身是傷心與痛苦的事實，是需要「時間」來轉變的，而每個家庭的節奏也不同，但每個家庭都有他們強韌的生存力，可以化抱怨為鼓勵、可以化失落為擁抱、可以化悲傷為家庭共同往前走的力量，也讓癌症成員理解到他絕不孤單。

（作者為台大醫院護理長）