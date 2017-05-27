自由廣場》少子化就是這樣子形成的

◎ 江啟正

日昨，筆者首次參加台北市公幼二歲專班抽籤登記作業，下午前往觀看抽籤，進門前，排在我前面的一位母親，突然佇足轉身，雙手合十口中呢喃自語向天祝禱，這畫面深印我心中。我知道，她是多麼希望她的孩子能順利中籤。我也深信，每年五月相似的場景都在重複上演著。

我和內人生了三胎，前兩胎並沒有參加公幼登記抽籤，因為瞭解中籤機率很低，所以認分地幫孩子找了私幼從小班開始就讀。這些年下來，私幼學費真的所費不貲，每個月負擔著實不輕，甚或開學註冊費用金額較高時，也不得不向長輩求援。於是乎我決定讓第三個孩子今年去抽公幼。而筆者所登記的二歲專班，一般生的中籤率卻僅有2/103。最後那位母親未中籤，黯然離開。

報載，北市抽公幼第一階段錄取率九成七，表面上數字看似很高。但這是因為第一階段滿五足歲的孩子，登記三至五歲混齡班（即大班）的需求人數不多，所以登記的幾乎都可錄取。沒有百分之百中籤率的因素是極少數熱門的附幼，因太多人選擇，集中登記而爆滿。又為何五足歲的需求登記人數少呢？更是因為大部分的家庭，不會讓孩子只從大班讀起，應該從小班或中班，甚或二歲幼幼班就必須就讀。沒中籤的家長，早已被迫找私幼就讀直至畢業。當然也有部分家長會因為學費考量，把五足歲小孩換個環境再從私幼轉到公幼，僅為了節省一年的學費。其實幼兒教育年齡層的需求性，大部分是落在二至三歲階段，著眼第二及第三階段的中籤率即顯而可見，甚或部分附幼連第三階段留給滿三足歲孩童的抽籤機會也沒有。

在少子化的危機下，雖然政府也積極鼓勵國人增產報國，但處在薪資凍漲，生活物價水準高檔，實質所得退步的當下，最基礎的幼兒照護及教育費用仍居高不下，只會讓人膽怯不敢多生。

（作者從事金融業）