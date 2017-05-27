自由廣場》像賀陳旦這樣的部長

◎ 周立軒

端午連假國道夜間行車，交通部又改為一律零點到五點不收費。賀陳部長「從眾如流，但很掙扎」，其實也是一年來蔡英文總統施政滿意度總是與期待有明顯落差的主因。

政策的制定與推動，本就會有許多的衝突與摩擦，雖然施政上必須「以民為本」，但如果行政部門事事都看風向辦事，則最後必然事事不成。在這個高度民粹，連主流媒體的新聞來源經常都是「網友稱」的年代，群眾風向瞬息萬變，甚至是可被操控的。如果政策的制定一味的跟風，卻缺乏對政策辯護的勇氣，不僅在施政上是寸步難行，同時也嚴重傷及公務員的士氣。

行政單位如果政策有堅強的論據，請不要客氣，大聲說出來。民意不是只有一種，所謂的「網友說」，也並非代表所有網路使用者，而在這訊息與知識取得近乎零成本的年代，人民想要看到的是針對議題的公開辯論，進而在辯論的過程中，形塑出事實的真相。受批評就縮、被罵就改，不是一個負責任的政府該有的樣子。

（作者為國會助理）

◎ 林進國

自上任以來每到連假必定出包的賀陳旦，堪稱蔡政府內最白目的部長，上任至今從主張東西向快速道路收費、連假國道夜間取消免費時段，到縮短優惠時間自凌晨三點至五點等政策，引來幹聲連連。

在此建議，修正國道連假夜間暫停收費政策，過去是自當天凌晨十二點到早上六點，此時段對於分散車流與減少疲勞駕駛並無多大效果，應修正為自晚上十點到隔天早上五點，達到有效吸引日間車流分散到夜間行駛及大大降低用路人的疲勞感等雙重目標。

一個關心體貼人民的政府，需要的是能夠處處為民眾最大利益著想的政府公僕，而不是處處與人民對幹的傲慢官員。賀陳旦遭受民意強力反彈後，不得不修改錯誤政策，事後竟不甘不願的說出「從眾如流」一語。再不全面檢視政府部會首長的去留，受重傷的絕對是蔡政府。

（作者為科技公司經理）