自由談》豬哥亮VS.一帶一路

秀場天王豬哥亮過世，媒體連篇累牘報導，當年秀場有的沒的大小事，重現民眾眼前，這種狂熱令某些有識之士憂心忡忡，擔心中國正如火如荼推動一帶一路，而台灣卻耽溺在豬哥亮式的感官娛樂，不禁感慨台灣的未來。

憂國憂民之士關心的是論文、報告式嚴肅議題，如何能夠國強民富，最能讓他們頭腦發熱，進而拋頭顱、灑熱血，甚至以身殉道。在這些人眼中，升斗小民的情緒感官發洩，是江湖小把戲，根本進不了廟堂之上，粗鄙如豬哥亮者，更登不了大雅之堂，而媒體如此沉迷，卻未深入討論一帶一路對台灣的影響，那可跟同婚合憲一樣，簡直就是末世到來了。

台灣人民生活的周遭，也曾經充滿了領袖、主義、國家，民族救星與時代偉人；一切鄉野與基層的趣味，都被貶為不文明，缺乏文化內涵，秀場當然只是不入流的場所。活在這個理想國中的台灣人民花費了近半世紀的時間，才爭取到了不必討論偉大使命的自由，可以在媒體上說些五四三的，這才是真正快樂的社會、幸福的人民。

所以，此刻根本不用擔心媒體一直充斥豬哥亮的新聞，反而應該感到高興︰不會有人硬塞給我們一帶一路、亞投行，甚至要台灣承認一中原則，否則就要經濟制裁，減少觀光客來台。理想國只存在於知識份子的腦海裡，或者獨裁者統治的國度；那是蔣介石、毛澤東、習近平、金三胖的國度，那是背語錄、呼口號的國度。如今可以選擇豬哥亮，不睬一帶一路，台灣人民離幸福、自由愈來愈近了。（蘇多）