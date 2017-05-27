社論》如此「中國特殊國情」

美國馬里蘭大學畢業典禮，一位中國留學生代表致詞：美國的空氣是乾淨的，不像中國要戴口罩，而且還有民主制度，能領略自由的感受。此話傳回中國，政媒交相指責。（圖擷自YouTube）

美國馬里蘭大學畢業典禮，一位中國留學生代表致詞：美國的空氣是乾淨的，不像中國要戴口罩，而且還有民主制度，能領略自由的感受。此話傳回中國，政媒交相指責。世界衛生大會，聖文森衛生部長為我聲援：中國聲稱台灣是中國的一部分，實在太可笑了。實話實說，剛好而已。多年來許多旁觀者清的平常之言，一再戳破中國當局者迷的政治神話。身受其害的台灣，更容易從北京的言行，整理出舉世罕見的「中國特殊國情」，諸如：

一，對於中外的清醒評論，當權者一貫以「安內攘外」煽動民粹，而堅壁清野的目的，卻是鞏固一黨專政，合理化草菅人民，久而久之這也成了政治正確，風吹草動舉國寧左勿右，一致仇外。歷來受害最深的無非是日本，最近「禁韓令」也讓韓國人開了眼界。

二，中國覬覦的領土，都被虛構成自古以來就是它的。打到哪裡，固有疆域就到那裡，現在又多一種填海造陸的特異功能。「朝鮮半島數千年前曾是中國的一部分」，唐突出現在二十一世紀川習對談，難怪韓國人要大跳其腳。而清朝雍正皇帝說，「台灣地方自古不屬中國」，到了紅朝反而變成「台灣自古即是中國的一部分」，宛如時空穿越劇。

三，只能宣揚國威，家醜不可外揚；中國的劣根性，只宜閉門低聲檢討，完全不提那是最好。外國人越位批評，便是反華勢力干涉內政。中國人到國外揭瘡疤，刺痛民族玻璃心，缺乏愛國意識尤其罪不可逭。二○一○年，異議人士劉曉波獲頒諾貝爾和平獎，一黨專政老羞成怒硬是不放他離開大牢，和平獎頒獎地點挪威也池魚遭殃，鮭魚進口中國直到最近才可望解禁。

四，中國是禮義之邦，周邊皆屬蠻夷，民主自由人權未免數典忘祖，順民乖乖接受黨的領導，媒體一律姓黨，才叫社會主義精神文明。外國的文明太膚淺，頂多可以用其科技發展經濟，尤其是利用先進通訊控制人民。「共體西用」，期待中國和平演變的人，大力支持中國改革反而養癰遺患，令國際秩序與普世價值面臨前所未有的挑戰，世界衛生組織淪為中國衛生組織，只是冰山一角。

五，溫良恭儉讓掛在嘴上，其實拳頭才是硬道理。秦皇漢武毛主席以力服人，向來受多數中國人欽佩。至於較具文化素養的帝王，缺乏開疆拓土帝國野心，往往被貶為文弱懦夫，不足為訓。承襲至今的「陽儒陰法」傳統，總以反腐倡廉包裝權力鬥爭，轉移一黨專政缺乏監督之病灶。冠冕堂皇的「以理殺人」，有權力的人手上就有理，薄熙來集團被鬥垮鬥臭只能自認倒楣。

六，窮的時候很可憐，暴發之後很可惡，中國的歷史與小說，這種強烈對比不勝枚舉。一九七○年代改革開放之初，中國民情敦厚得多，如今人欲橫流成為新常態，中國當局也毫不掩飾霸權崛起。當年，台商巨資挹注中國，如今北京卻以「窮台政策」反噬台灣。中國土豪的炫富，中南海的耀武，收買台灣邦交國，操弄國際組織，暴發之害無遠弗屆。

七，中國共產黨，本質上就是列寧政黨接枝到封建帝制的產物。穿毛裝的共產黨，穿西裝的共產黨，並無二致。兩蔣的反共言論很八股，卻至今仍事事洞明「共匪」的本質，真是英明。反倒是，以兩蔣傳人自居的國民黨人，轉而與「共匪」把酒言歡，把兩蔣賣了還替「共匪」數鈔票。有些台商誤以為，共產黨已經不是共產黨了，非到受害才澈悟自己太幼稚。

今年，中國將高調紀念南京屠殺八十週年。當年，國共無力將日本擊退，幸賴美國「打敗日本、解放中國」。而中國政府煽動民粹，窮追猛打南京屠殺，卻不提國共內戰、大躍進、文革、六四，到底荼毒了多少中國人。這種辯證邏輯，彷彿意指「唯獨中國人擁有殺中國人的專利」。凡此「中國特殊國情」，陳時中痛批「污衊人的價值」，不失持平之論；香港出生移民挪威的作家寫本書叫「來生不做中國人」，更顯絕望透頂。