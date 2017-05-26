自由廣場》中華台北國 中國台灣省

◎ 張博洋

今年ＷＨＡ大會上，台灣議題受到矚目，美、日等十八國接力發言支持台灣參與，中國代表強硬要求各國勿干涉國家內政。中國可以恣意地對外宣稱「台灣是中國內政事務」，原因之一，不外乎就是過去台灣人民與民選政府沒有一致地對外發聲，表達「台灣不是中國的一部份」。

不論是使用「中華民國」還是「中華台北」，這些不分中英文字都與中國曖昧語意不清的字彙及國號，都是在把台灣陷入「我也是中國」的泥濘中，其所造成最直接的效果就是「台灣」從世界上消失，變成中國台灣省，中國理所當然地會用內政問題來要求他國不可干涉。

基於此，「我的國家叫台灣，國號是中華民國」自然是一個過時且不符合現實的口號，有中華民國就不會有台灣，時間跟國際局勢不會等台灣人民，在蔡政府及六八九萬人民相信的維持現狀口號下，獨派必須扮演把這個現狀往獨立建國拉的角色，如何在維持現狀這個基礎下「破華立台」，完成獨立建國這個歷史任務，就是我們要思考的問題。

就現實來說，儘管今年的ＷＨＡ無法參與，但在馬政府八年親中政策後，在國際上否定Chinese Taipei、堅持台灣正名的聲音，重新表示我們的決心，將會為目前台灣在國際外交上被中國綁架的情勢迎來一線曙光，揚棄中華民國並以台灣正名為標榜的新國家凝聚運動，正要開始。

然而，我們也要謹記，正名是台灣走向新國家的手段之一，是過程但不是終點，無論有多少媒體、國家、機構把台灣當國家，我們都不可以得意忘形、甚至自滿到覺得這樣即可，以為中華民國改成台灣就算完成建國。

民進黨有它的侷限及角色扮演，可能會因為體制化而停止前進，而解除中華民國體制加諸於台灣各族群的枷鎖，堅持到底打造出族群共和的新國家，則是我們年輕台獨世代的歷史任務。

（作者為基進黨高雄分部召集人、管線設計工程師）