《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」

◎ 林修正

「一帶一路」的成敗評估，各有論述。然而我們從商業流通與政治風險的角度，可以確認著重陸運的「絲綢之路經濟帶」必敗無疑。

貨物流通著重運輸成本與時間。比較平均每一單位貨物運輸成本，空運最貴，陸運其次，而海運最便宜。「一帶」的陸運很長，相對海運，成本貴很多，且很多是攀山越嶺，運輸及鐵路維護成本昂貴。這將加重陸運成本。

「一帶」經過多是政局不穩、政治風險高、治安不佳的國度，維護暢通的成本很昂貴。俄國在中國建中東鐵路（國民黨稱中長鐵路北段），一場日俄戰爭就變成日本的。中國因應「一帶」需要，在巴基斯坦的「中巴經濟走廊」投入數百億美元做基礎建設，小心巴基斯坦政局丕變，新政府不承認舊債，這筆錢最後不還。一九七○年代，拉丁美洲國家跟美國借一大堆錢後賴債不還，變成美國債券市場的垃圾債券，美國也無法處理。

再者，這個經濟走廊發展起來，靠著巴基斯坦充分的廉價勞力，將成為中東地區工業生產基地，將與中國商品處在競爭狀況，不利中國商品在中東發展。而且印度經濟也日益強大，也會爭奪這裡的市場。

更進一步說，「一帶」經歷的國度，南線經過巴基斯坦到中東，這裡傳統是美英等歐美國家的勢力範圍，北線經過中亞伊斯蘭回教國家及俄羅斯國境，則是俄國傳統勢力，不可能輕易讓中國勢力任意進出。只要有一國、一地區出現天然或人為策動的動亂，整個交通就斷絕不通。中國總不能派兵到別人國家吧？

運送貨物的時間考量。在全球運籌管理的供應鏈處理上，廠商多全球生產、組裝與鋪貨。貨物早在訂單發出前，就已運到鄰近的物流中心。例如我們今天向德國廠商要貨，廠商接到訂單後，不一定從德國千里迢迢送貨過來，而是從台灣的物流中心發貨。換言之，消費者要貨與收到貨物的時間很短。所謂陸運比海運節省時間，在此不一定成立。而且在商品供應鏈上，僅消費者在意收到貨物時間，廠商都在意成本。有便宜的海運，不會找陸運。

因此，若想要將資金投入「一帶」去經營，最後必將賠本而歸。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）