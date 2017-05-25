《自由廣場》五問「兆豐案」

◎ 賴振昌

台北地檢署廿二日偵查終結，認為查無兆豐銀行涉有幫助洗錢，全案以不起訴處分。這樣的結果與蔡英文總統說的：「荒腔走板、匪夷所思。」看法，相去甚遠、落差很大。因此本人尚有下列五點疑問請教。

壹、兆豐案既無不法，也沒有不堪與聞之事（金管會主委李瑞倉語），相關資料為何要列入機密，封存至二○二六年才予解密？

貳、偵查結果既無不法，五十七億元的天價罰款是否冤枉？應對國人交代清楚，因其中有一部分的罰款是要由國人納稅款來負擔的，人民有知道的權利。

參、簽結要旨三：二○一四年正確入帳交易金額四．九一億美元，卻誤繕為四四．九一億美元。請問誤繕的態樣為何？因為英文的數字表達四．九一億美元是$491million，而四四．九一億美元則是$4.491billion，兩者差異甚大，不可能是單純的筆誤；即使是用阿拉伯小寫數字呈現，因四億與四十四億兩者中間也差了一個三位數分節點，疏忽的可能性也很小。

肆、簽結要旨五，「箇朗分行於二○一○年間設立帳號大部分均係委內瑞拉公司，因委內瑞拉實施外匯管制措施，…即可先開帳戶，但之後尚須補齊開戶資料」、「而該等客戶既無從聯絡」，顯見涉案帳戶多是開戶手續未完備之帳號。使用該等資料不完整之帳戶進行交易，早已符合「非常規交易」之條件，若認定其不涉及洗錢，那甚麼才算是洗錢？

伍、ＤＦＳ指謫二○一二年的一七四筆退匯交易之相關帳戶，係因巴拿馬政府進行ＫＹＣ程序而遭到關閉，致匯款被退回屬洗錢未遂行為。反之，在ＫＹＣ實施之前，上述帳號仍未被關閉，應屬有效帳戶。依簽結要旨五「我國現行洗錢防制法之幫助洗錢罪，並無處罰未遂犯之規定，是一七四筆退匯交易既然均係匯款失敗而未存入帳戶內，自難構成幫助洗錢既遂罪之行為」。請問在相關帳戶有效的情形下，是否有進行匯兌而為已遂之交易行為？

（作者為前臺北商業大學校長、前台聯立法委員）