《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？

◎ 徐祥弼

討論蔣介石銅像去留，一開始必須先問一個問題：我們想留下怎麼樣的記憶？

銅像本來就帶有價值判斷，刻意提醒人們要記住什麼，通常是光榮的那些故事，以塑造認同，而政治塑像更有著過多的政治意涵。再者，蔣本身是個獨裁者、屠夫，遍布台灣的這些蔣銅像，多半是在他與他兒子在位時所指使建造的，目的在形塑領袖崇拜；若是單純的將這種刻意形塑出來、帶有神聖意涵的空間與符號，一下子開玩笑似的變成世俗藝術品，這是對於歷史的無知與嘲諷。

我們需要的是有歷史感的社會。我們需要的是記憶，而不是遺忘。

一個台灣社會爭議人物，且其銅像的存在會引發社會對立，那麼這種東西本來就應該撤除，尤其是在校園。

像美國的哥倫比亞大學，近日便移除了美國第三任總統、獨立宣言起草人之一的Thomas Jefferson的銅像，原因是他的嚴重種族歧視與蓄奴行為。甚至在激進派裡有人基於相近的理由，支持撤除美國開國元勳華盛頓的銅像。別忘了，這些銅像都是後人所設的，種族歧視與蓄奴也是當時社會常見的現象；而他們身處的時代，人權思想正逐漸開始發展、流傳，勢必不該與廿世紀中葉的那些大屠殺同日而語。這裡當然不是要替他們辯護，因為若是他們的作為是違背今日我們所認知的價值，或者對於某些人的權益或生命財產造成了嚴重侵害，我們還是必須正視。

讓我們的社會認知到我們有怎麼樣的過去是重要的，但這絕對不是把「他」繼續留置在那，原地保留無法獲得意圖的成果，只會使他成為永不離去的「神」。反之，我們可以立下相關的紀念碑，或者裝置藝術。儘管紀念碑形式本身也有諸多問題，過於概念化、虛化、便宜了苦痛的意涵等，但至少是比目前銅像本身更為合適的做法，也是一種再記憶的過程。

撤除銅像的行為本身，絕對不是像雷蒙．阿宏批評當年法國六八學運的那種劇場式的反抗，情境式模仿的潮。我們所想達到的，是實質的正義，是讓台灣社會不再處於撕裂的可能。

（作者為政治大學民族學系學生、第六屆共生音樂節籌備總召）