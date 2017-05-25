《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇

◎ 周祝瑛

最近，台灣各地出現移除蔣中正先生銅像的風潮，許多大學生分別在花蓮、台北輔大、嘉義中正大學與高雄中山大學等處，參與拆除或呼籲拆除行動。其中，被視為最具指標意義的政治大學，當年蔣先生為北伐救國育才而創，在歡度九十週年校慶之餘，緊接著面臨移除校內銅像、修改校歌，甚至更換校名的強大壓力。不但是政大在台復校的最大危機，也反映出國內大學面臨社會世代轉型的挑戰。由於該銅像是成長於戒嚴時期的校友集資捐贈，正好與目前主張移除，成長於解嚴後政黨輪替的師生，形成不同世代的強烈對比。政大如何妥善處理銅像移除與否的爭議，應可作為台灣高教如何在世代轉型中，尊重不同價值與歷史記憶的重要典範！

其實類似校園銅像爭議的案例，國際上不乏其數。在美國以林肯命名的大學，就有林肯大學和林肯紀念大學。儘管林肯領導的南北戰爭，被視為美國歷史最具道德瑕疵和憲政危機的戰爭，但這些大學都未移除林肯銅像，連哈佛大學所在的劍橋市中心，也有其雕像供人瞻仰。至於其國父華盛頓，也曾因蓄數百黑奴，而備受詬病，但華盛頓大學也仍保有華盛頓銅像，與不同種族的師生共存。至於著名的羅德斯（Cecil John Rhodes）銅像移除爭議，因主人翁曾積極主張英國殖民主義與南非種族隔離，在非洲幾乎全部拆遷銅像後，但到了英國牛津大學，即使多數人主張移除，校方仍繼續保留，供世人正反評價。

到了中國，打倒孔家店的文革中，將孔廟文物破壞殆盡，但後來連批判孔家思想甚力的徐復觀，都以未能親赴曲阜孔廟而抱憾終生。至於位處政大校園的蔣氏銅像，對全球校友來說，他不僅是中華民國的前總統，更是創校校長。其銅像拆除與否的背後，也反映出政大是否應附和全台「去蔣」的民粹風潮？還是在蔣一手創辦的大學中，留下歷史紀錄。

看看多少陸客、陸生與國際人士，在政大看到蔣先生銅像時，是如何慶幸當年共軍未能越過台灣海峽，留下一個保存中華文化傳統與經濟起飛的台灣。將這些歷史記憶留在校園，激起更多的討論，不也是大學的天職？！

銅像拆除與否，應該有更多的選項。

（作者為政治大學教育學系教授）