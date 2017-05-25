《自由廣場》通保法修法之迫切性 以植入木馬程式為例

◎ 吳宗憲

新政府上任後，許多改革如司改會議等， 已如火如荼展開，但期盼更美好未來的此時，卻忽略法規制度落後，早已使國家安全、治安維護等問題門戶洞開。

從事偵查檢察官工作多年，深知案件查緝時通訊監察之重要性，且各國皆然，因監察所得內容，非僅一般人想像的談話細節，更包含了受監察人所在位置、生活習慣、交友、犯行等資訊。綜觀近30年來通訊模式日新月異，從有線電話、行動電話到今日的行動通訊軟體（如LINE、微信、What’s App），然迄今立法機關、執法部門對於犯罪者通訊監察方式、人員編制、預算、機關位階，猶停留在20年前的有線或傳統行動電話偵查模式，即僅能對有線、行動電話語音通話、簡訊等施以監察，但普羅大眾使用通訊軟體已是常態，故現今執法部門對於通訊監察已接近束手無策的窘境。

通訊軟體監察困難性主要在於網路無國界，且軟體公司多為外國公司，縱然為我國公司，也不受通訊保障監察法所規範（該法僅針對電信業者不包含軟體業者）。又通訊內容加密金鑰，乃軟體業者絕不公開的營業秘密，高階加密運算、頻繁軟體更新，即便以現有監察方式合法取得對話封包，解碼之日仍遙遙無期。既然無法自軟體切入，則山不轉，路轉，不妨轉為對硬體監控，即對犯罪者電腦、手機以植入木馬程式等方式，解決目前通訊監察困境。

反觀世界各國，對此問題在法規上早已有所因應，例如英國於2016年11月29日通過的調查權力法案(Investigatory Powers Act 2016)第5篇所稱之設備干擾(Equipment Interference)、美國於2016年12月1日修正通過的聯邦刑事訴訟法規則(Federal Rules of Criminal Procedure)第41條所稱之遠端存取(Remote Access)、法國於2016年6月5日修正通過之刑事訴訟法(Code de procédure pénale)第 706-102-3、706-102-2條、德國2011年透過判例確認屬於刑事訴訟法(Code of Criminal Procedure – StPO)第100a條電信監控之附加能力(Annex Competence)、以色列刑事訴訟法(Criminal Procedure Law)第23a條所稱之滲透(Penetration)，均已具有相關法律規範，使偵查機關取得法院核發之許可後，對特定之儲存裝置（電腦、手機等）施以滲透、收集資料等偵查行為。中國大陸則更為極端，完全禁止人民使用微信以外，無法監控的通訊軟體，俄羅斯亦同。

近來，毒品、食安、電信詐欺陸續躍居民怨之首，但查緝中發現，除最底層犯罪者，因智識、年紀、經濟等因素，猶使用傳統方式外，其他均利用無法監察的通訊軟體，故多數案件僅能查獲最底層罪犯，主事者猶能另起爐灶。又因犯罪者熟知設置斷點、防火牆、利用我國金融管制的鬆散、人頭帳戶氾濫，使犯罪集團幾近零時差遠端領取被害人款項，或搭以比特幣等交付方式，致偵查難上加難，白領犯罪日益增多，人民損失更鉅。

食國家俸祿忠國家之事，是我等偵查夥伴心中職志；無奈手中寶劍鋒利不再，難以舊時代偵查技巧因應當前科技。期待能儘速完成修法，以全新思維，破解現今犯罪模式，全力捍衛國家安全、人民權益。（作者為桃園地檢署檢察官）