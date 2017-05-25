《自由廣場》釋字748 共識2266

喜極而泣

◎ 林青弘

週三看到大法官釋字第七四八號解釋，法律應保障同性婚姻，喜極而泣。

對於反同人士的失望與憤怒，回歸於「愛」，異性婚姻與同性婚姻的唯一差別，僅是在於配偶是否相同性別，在「愛」之前，以「愛」為婚姻誓約的雙方締結，同等神聖，也同等重要。婚姻平權勝利，屬於信仰真愛的所有人。

同婚合法化，台灣人權向前行，這是民進黨再次執政後的關鍵成就。（作者為自由作家，台中市民）

感謝兩位勇者

◎ 黃子維

同婚議題今天能夠取得重要的階段性進展，有兩位立法委員功不可沒：蕭美琴與尤美女。

蕭美琴做為台灣第一位提出同婚合法化議案的立委，過去十年來，大部份的時間走的都是一條相對寂寞的路。尤美女則是上個會期「司法與法制委員會」的召集委員，她積極整合各版本不同意見，成功將法案送出委員會。

請大家別忘了給兩位立委掌聲鼓勵。（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

超速釋憲有夠怪

◎ 呂蓬仁

法院向來處不告不理消極被動地位，大法官釋憲也著重在確定終局裁判所適用之「現有」法令是否發生牴觸憲法疑義。觀之我國民法親屬編就結婚規定，只有年齡限制，並無硬性規定男女方得登記結婚之「明文」，夫妻彼此稱謂亦無須具備一男一女要件。所以大法官在缺乏「適用之法令有發生牴觸憲法之虞」條件下，居然搶先立法一步作出解釋，未免猴急與唐突？ （作者為公職退休，彰化縣民）

沉默螺旋終將吹響反攻號角

◎ 許欣茹

民進黨政府很厲害啊，正事幹沒幾件，年金改革改到哪裡？司法改革改到哪裡？倒是挺同婚效率超高無比。現在大法官釋憲過了，在這邊要大大恭喜民進黨，可以把年輕世代的選票吃得飽飽的──如果他們人夠多、投票率夠高的話；如果又海豚急轉彎過來搶票的白賊沒有下令在菜市場、在晨間運動場所、在各個拜拜宮廟全面發動耳語戰術的話！本來就女性票不算多的蔡總統，擋得住婆婆媽媽怨念？沉默螺旋終將吹響復仇號角，二○二○再次政黨輪替，可以開盤下注了！ （作者為兩個小朋友的媽，教師）