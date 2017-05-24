自由廣場》誰該買單57億？

◎ 林清淵

兆豐洗錢案，台灣認賠五十七億，司法卻查無不法簽結，誰該買單五十七億？

NYDFS判決文件裡面都有人名，卻說查無此人，還被金管會列為密件；美國罰款依據的詳細內容，竟然也被加密封存到二○二六年；一切匯款資料都在SWIFT電腦上，且不會被更改及刪除，兆豐電腦壞掉也還可以從SWIFT總部下載，要查資料核對金額應該不難，可是北檢給人虛應故事的感覺，有問題遭封存的不查，只查沒問題的。美國的金檢報告指控洗錢的客戶是外籍人頭，北檢卻說外國籍的查不到，只查國人帳戶，略過台裔外國人、雙重國籍與外籍人頭，難怪八大疑點都查無不法，這種讓人懷疑「假帳真查」、避查機密部分、閃過嫌疑犯的辦案方式，難怪台灣人有七十五％不信任檢察官。

國民黨搞的弊案，為何民進黨查不出？因為財經金融幫與司法幫都未隨著政黨輪替而輪替，仍然全掌控在老藍男手上；第一時間，張兆順董事長就斬釘截鐵地說沒洗錢，李瑞倉主委說兆豐案無不堪與聞之事，北檢當然「全案簽結」。藍綠委大都噤聲，財經官員無一受到司法懲處，蔡政府迅速把本案列為機密，更讓這個洗錢疑案烏雲滿天，原先說「荒腔走板、匪夷所思」的蔡總統，簽結後未給信服的聲明，也未說誰該買單五十七億？預見蔡總統的民調將繼續探底。

（作者任職營造業，台中市民）

◎ 黃惟冰

兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制法，去年遭到美國紐約州政府重罰一．八億美金，約莫新台幣五十七億元。不過，台北地檢署針對洗錢部分所做的調查，卻認定兆豐銀行是因「不了解」美國洗錢防制的相關規定才受罰，並非直接涉及洗錢，日前已經全案簽結。

然而，由於兆豐銀行約有二十％股份為台灣官方所擁有，換算下來，兆豐銀行的一個「不了解」，就花了全體納稅人十幾億新台幣。這樣的天文數字，在五月納稅季來看，令人格外感到不滿與心痛。

此外，更讓人不解的是，平民百姓要是同樣「不了解」法令，小則吃上罰單，重則鋃鐺入獄。但為何兆豐銀行的「不了解」，嚴重性明明大上千萬倍，卻可以如此被「輕輕放下」？

若從一般的常理來看，試問，今天要是一家公司把股東的十幾億資金弄丟，縱使只是「疏失」、而非「蓄意」，能夠像兆豐銀行一樣地船過水無痕？難道說，反正出錢的是納稅人，只要沒人上街抗議，就可以不了了之，連行政上該做的懲處與檢討都可以就此打住？

十幾億能做什麼？可以幫多少學童的營養午餐加菜？可以協助多少嗷嗷待哺的基層藝文團體？可以幫多少偏鄉增設路燈或建設醫療站？能讓人不生氣嗎？（作者曾任智庫研究員，高雄市民）