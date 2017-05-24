自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安

面對中國的吞併野心，台灣這個國家能否維持主權獨立，關鍵在於國防與國安。

蔡英文上台後努力投入國防建設有目共睹，包括強化軍備與提振士氣。現在台灣軍備落後中國很多，台灣是海洋國家，然而只有四艘幾十年以前、甚至是二戰期間的老舊潛艇；而中國潛艇數量與美國相若，包括核動力與可發射飛彈的潛艦。台灣目前軍購或自造都已嫌太晚，原因是阿扁執政八年，國民黨擋了近七十次軍購案，馬英九八年又國防休兵。幸好台灣有美日安保條約保護，只要台灣不主動挑釁而中國出兵，美日會來保護。

然而，國防只是國安的一部分。台灣還有天天都在戰鬥的國安問題，主要就是對敵國的情資蒐集與防止共諜的破壞活動。

中美都聲稱他們之間的合作多麼重要，期間奢談過建立「戰略夥伴關係」。最近紐約時報披露兩國之間的諜戰，美國的中國線人如何被中國國安當場擊斃；可是沒有提到中國在美國有更多的線人與第五縱隊，因為許多受當地中共地下黨控制的華人移民效忠的是中國。中國海外喉舌還勸告他們，在川普上台後注意自己的行止，避免被取消綠卡。

鑽研中國情報的美國學者馬提斯去年撰文指出，馬政府當政的過去十年，共諜最為活躍，蔡英文政府必須要能讓美國等最親密的安全夥伴有信賴的合作關係。紐約時報日前的文章也指出，中國特務滲透台灣情報單位，藉此掌握美方情報運作。因此，蔡政府必須在這方面大為加強。然而，民進黨人對這方面非常缺乏經驗。

當年國民黨有匪情研究，但不少已投共，也有例外，曾永賢一本《從左到右六十年》，記錄了台共出身的他，從一九五三年到一九九○年在調查局研究處從事對中共的諜戰，退休後獲得李登輝總統倚重，出任國策顧問與資政，研究中國政策。這本是由當時國史館館長張炎憲訪問記錄，因出版時已是馬英九執政，只在松江路國家書店與新店國史館販售，幾個星期就回答售罄絕版。被懷疑是馬英九為了開門揖諜，不願此書加強國人保密防諜的意識。

對中國的諜戰，過去的台灣比美國有經驗。我看過David Wise 的《獵虎行動》，就美國對中國諜戰的束手束腳，實在感嘆非常，兩位負責偵查共諜的ＦＢＩ探員都與雙面間諜陳文英上床，更是令人匪夷所思。還好現在有高科技可以補強。

台灣的國安團隊，必須對中國的諜戰有更深入的研究，不止是面對浮在面上的中國第五縱隊，更需挖出以各種面目潛伏在各處的間諜與白蟻。（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）