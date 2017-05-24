自由廣場》吳敦義的問卷

◎ 張志豪

在評論之前，筆者還是要恭喜吳主席當選國民黨主席。雖然這是國民黨的大事，但以政黨體質的觀點來看，吳主席卻是史上得票率最低的黨主席，也凸顯國民黨目前的深層危機。

國民黨存在哪些深層危機呢？從這次選舉觀察便可概為探知。首先，在黨內情勢，國民黨內意識形態深陷嚴重分歧，多組候選人在選舉期間，以對方是否不夠「統」相互質疑、攻擊，甚至我們看到，連中國國台辦及人民日報都進來湊熱鬧。再者，國民黨面對的是低社會信任的危機，黨內選出一位低社會信任的吳敦義主席（外界咸認不老實），這位低社會信任的國民黨主席，如何帶領黨革新並加以脫困，吳敦義面臨三大挑戰：

一、兩岸論述如何回到主流民意：人民用選票否定了國民黨的兩岸政策，但新的主席、新的兩岸論述是什麼？如何破除人民的不信任？

二、黨產問題始終交代不清：社會支持解決不當黨產問題，但國民黨還在頑強抵抗，不肯面對。不禁要問，吳敦義主席的態度是什麼？

三、黨內民主的落實與世代傳承：國民黨對年輕人的態度是什麼？還停留在要告太陽花嗎？還是要長出自己的太陽花？世代傳承與合作非常關鍵，黨體質的民主化要怎麼落實？

事實上，吳敦義上任前就要通過一個資格考試：一個最大在野黨如何展現「對內優質競爭」、「對外團結一致」的基本原則。在對外一致方面，國民黨黨團是否支持通過台灣參與ＷＨＡ的國會決議，這是一項關鍵的指標與行動。

對內競爭方面，國民黨黨團是否停止杯葛重大法案，改為提出自己的版本或主張，例如年金、前瞻基礎建設。

這幾個挑戰與考驗，社會勢必逐一檢視國民黨，畢竟，人民期待的是一個「稱職的在野黨」！

（作者為綠色和平電台主持人）