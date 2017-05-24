自由廣場》蔡易餘的高EQ 我欣賞

◎ 胡文琦

媒體報導，面對自己的老爸、前民進黨立委蔡啟芳在臉書上呼籲、喊話特赦前總統陳水扁，還說若蔡易餘不將「赦免法」排入立院議程，就要斷絕父子關係云云。日昨，小蔡出面開玩笑回應，「很明顯的，他應該是在『講幹話』，我爸爸是『講幹話之王』，既然他這樣講了，我就要思考接下來要怎麼做。」至於老蔡提「斷絕父子關係」，小蔡高ＥＱ地說：「他對外講這個，可見他好像滿想斷絕的，所以我現在正在努力維繫這個關係。」

坦白說，筆者雖是站在小蔡所屬政黨的「對立面」，但姑且不論小蔡所提議程變更可能來不及，乃至法理實務上的「罪刑宣告之人必須等判決定讞才能被赦免」基礎不說，小蔡「性情中人」的表現，真的必須給予「心有戚戚焉」的高度肯定。

筆者並不是想談是否特赦阿扁議題，唯對於小蔡在這個極度「有口難言、怎麼說都怪怪的」高政治性議題上，他那一番「人性、基層真情回答」的「庶民內容」，實讓政治性格與光譜也應極強的在野黨發言系統，在「第一時間」看見小蔡的「真性情」與「不像傳統政治人物的詭詐矯情」，讓原本理應做為最大忠誠在野黨「雞蛋裡挑骨頭」的筆者都不得不說，蔡易餘的高ＥＱ真的很不錯，我欣賞。

（作者為中國國民黨文傳會副主委、文史工作者）