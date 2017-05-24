鏗鏘集》國家失去了，黨也失落了

吳敦義在中國國民黨人競逐黨主席之役，以過半票數，在大約五成投票率中脫穎而出，大勝包括現任黨主席洪秀柱以及曾為新黨主席、扁朝環保署長、前台北市長郝龍斌在內的五位對手。反映了中國國民黨在台灣已不得不面對台灣人出任黨魁的現實。

儘管洪秀柱或郝龍斌的支持者並不信服，但這是大勢。儘管吳敦義青年時代即投靠中國國民黨，一股忠心耿耿的勁兒，在國民黨的中國名號及深層意理中，他也只能像他曾參與排拒的李登輝一樣，不能完全得到信任。但又如何呢？這就是選舉，票票等值的表面張力決定勝負。現在台灣的政治權力競鬥是台灣人對台灣人。黨失落，國失落，對流亡意識中國黨國論者，情何以堪？但卻是現實。

政治形勢是：中國國民黨已由台灣人領導，這不像李登輝取代蔣經國是因為繼任總統而有以致之。不只這樣，中華民國也已由台灣人且非中國國民黨人蔡英文領導，這也不像陳水扁時代的國會不過半。

仍未落地生根，未在地新生的一些中國國民黨人，中華民國黨國論者的失落感，可想而知。昔日，宋楚瑜及後來的親民黨步數仍以蔣經國模式誘引台灣地方政客，僅曇花一現；新黨的黃旗在激昂中只能邊緣化。吳敦義能開啟什麼新時代？等著看吧！

吳敦義與李登輝一系的原中國國民黨人不同，也與邱創煥一類不同。他較像林洋港、吳伯雄這一系，是有選舉征戰經驗的台灣人中國國民黨員。吳敦義對中國國民黨推心置腹從不心虛，對代表中國國民黨治台從不手軟。但他的「白賊義」封號始終無法離身。雖被視為現階段中國國民黨在死地復生的救星，但內憂外患的權力之途並不一定好走。

中國國民黨若不脫「中國」意理、名號，終將無法獲覺醒台灣人的認同；中華民國若不棄殘餘、虛構、他者的中國意理，也終將無法真正成為真實正常國家。在中國國民黨國內邊緣化，中華民國在國際無正常地位是台灣政治的困境。只追逐權力，無法從困境脫身，考驗台灣的政治人物。

若要走到吳敦義領導中國國民黨這一步，當年何必驅趕李登輝？民進黨不戰而勝，有一些因素建立在不同於中國國民黨的台灣位置。台灣人並不就是台灣國家意識論者，台灣真正成熟的政黨政治或許還要等到有真正的台灣政黨壯大化，形成右、左翼後，才能實現。（作者李敏勇，詩人）