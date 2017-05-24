自由談》司法制度的囚徒

「司法改革國是會議」開得如火如荼，議題多到像下水餃，委員發言值得肯定，分組決議有其價值，但法律體系龐雜，立院修法尤其複雜，民進黨團總召柯建銘說了，司改決議立法院不會照單全收，已然為司改國是會議下了「註解」。

司法改革的目標，不外強化人權的保障及提升裁判效率和品質；解構台灣威權性質的司法體系並加以重建，則是司法改革最重要的政治工程，有關「檢察官定位」和建立「訴訟金字塔制度」，是不可迴避的改革；但兩項改革都注定失敗。

我國檢察官被定義為「司法官」，即便刑事訴訟從「職權進行主義」走到「當事人進行主義」，也拿掉檢察官的羈押等強制處分權，檢察官在法制上還是司法官。為落實審檢分立，這次司改會議醞釀檢討，把檢察官定位為「特殊的行政官」，賦予檢察官專屬的身分保障和權利行使依據。

但在強大固有的檢察系統壓力下，法務部長邱太三帶頭反對檢討檢察官的定位。這位曾經在高新武檢察官偵辦「吳蘇案」掀起的司法改革浪潮中，毅然辭去檢察官投入司改的行動派，反而成了「司法制度的囚徒」。

有關建立「訴訟金字塔制度」，司改分組會議決議大幅縮減最高法院及最高行政法院法官人數，並改由總統任命。此決議立意甚佳，但因受到「泛政治化」的關注，立刻招致無情的攻擊。蔡英文政府不願承擔這項改革責任，「訴訟金字塔制度」將胎死腹中。

司法改革真是一條漫漫長路，體制上的改革不易，改變人民的觀念同樣困難。陳水扁出席凱達格蘭學校餐會，挺扁徒眾不滿台中監獄設限，高喊「邱太三下台」。他們認為阿扁無罪又要小英特赦，這是何等的衝突矛盾呀！既然無罪何來特赦？沒有定讞怎麼特赦？法務部長有苦難言，邱太三成了扁迷的出氣筒，難為啊！（陳杉榮）